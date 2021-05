OL Mercato : Stade Rennais, Da Silva à Lyon pour deux saisons !

Publié par ALEXIS le 17 mai 2021 à 17:00

En fin de contrat au Stade Rennais, Damien Da Silva pourrait finalement rester en Ligue 1. Il tient une offre inattendue de l' OL, alors qu’il était annoncé vers l'AEK Athènes FC en Grèce.

OL : Damien Da Silva d'accord pour rejoindre Lyon

Damien Da Silva va quitter le Stade Rennais où son contrat prend fin le 30 juin 2021, soit dans un mois et demi. Il pourrait cependant poursuivre sa carrière en Ligue 1 car l' OL lui a transmis une proposition intéressante. Suite à l’information de Ouest-France annonçant le défenseur en direction de l'AEK Athènes, L'Équipe a fait savoir que le défenseur central a reçu une offre de contrat d'une durée de deux ans. Le quotidien sportif va même plus loin et confirme « un accord pour deux ans », que Damien Da Silva « n'a pas encore officiellement signé ». Il faut dire que Juninho (directeur sportif de l'Olympique Lyonnais) ferait un bon coup sur le marché des transferts s’il arrache la signature du défenseur central de 33 ans, comme le club n'aurait pas à payer d’indemnité de transfert.

Da Silva mis en concurrence avec Marcelo et Denayer ?

Damien Da Silva a rejoint le Stade Rennais pendant le mercato d’été 2018. Il arrivait libre du Stade Malherbe de Caen et s’était engagé pour trois saisons. Le numéro 3 du SRFC a disputé 118 matchs, a marqué 7 buts et délivré 2 passes décisives sous le maillot des Rouges et Noirs. Cette saison, il a disputé 30 matchs en Ligue 1 et a été titulaire autant de fois. S'il débarque à l' OL pendant le mercato estival prochain, le natif de Talence sera en concurrence avec le Brésilien Marcelo (34 ans) et le Belge Jason Denayer (25 ans).