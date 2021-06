PSG Mercato : Encore une terrible nouvelle pour Mauro Icardi

Publié par Ange A. le 11 juin 2021 à 08:30

En difficulté cette saison au Paris Saint-Germain, Mauro Icardi vient de recevoir une sale nouvelle de l’Argentine. L’attaquant du PSG suivra la Copa America depuis son canapé. Lionel Scaloni, le sélectionneur argentin, ne l’a pas convoqué.

Mauro Icardi pas retenu pour la Copa America

Après une première saison prometteuse, Mauro Icardi vient d’achever un deuxième exercice plus pénible avec le Paris Saint-Germain. L’avant-centre argentin a terminé la campagne 2020-2021 avec 13 buts et 6 passes décisives. Un rendement en baisse contrairement à sa première saison au terme de laquelle il avait claqué 20 buts et délivré 4 passes décisives. En baisse de régime, le nom de l’avant-centre de 28 ans est associé à certaines écuries en Italie. Son nom ne figure même pas sur la liste de Lionel Scaloni. Le sélectionneur de l’Argentine n’est pas convaincu par les prestations de son compatriote. Le technicien argentin a décidé de se passer du joueur du PSG pour la Copa America.

Icardi out, Di Maria et Paredes convoqués

En revanche, Lionel Scaloni a fait appel à deux autres joueurs du Paris Saint-Germain pour la compétition. Il a retenu Angel Di Maria (33 ans) et Leandro Paredes (27 ans le 29 juin) dans sa liste de 28 joueurs. Deux autres joueurs du Paris Saint-Germain vont prendre part à l’édition 2021 de la Copa America. Les Brésiliens Neymar Jr et Marquinhos (le capitaine parisien) seront de la partie. Initialement octroyée à l’Argentine, la compétition se jouera finalement au Brésil du 13 juin au 10 juin.