OGC Nice Mercato : Gros coup de froid sur cette piste à 12 M€

11 juin 2021

Présenté comme le prochain club de Christophe Galtier, l’ OGC Nice doit faire une croix sur une piste. Le club azuréen cible un champion d’Europe portugais. Mais celui-ci n’est pas intéressé par un départ comme l’a fait savoir son entourage.

Mauvaise nouvelle pour l’ OGC Nice

Neuvième de Ligue 1 Conforama au terme de la saison écoulée, l’ OGC Nice ne jouera pas de Coupe d’Europe l’année prochaine. Désireux de construire un effectif compétitif en vue du prochain exercice, le board niçois compte encore s’activer cet été pour recruter des renforts. La direction du Gym espère également enrôler Christophe Galtier, tout juste auréolé d’un titre de champion de France avec le Lille OSC. Mais en cas de signature à Nice, le Marseillais ne pourra pas compter sur un milieu de terrain. Sur les tablettes des Aiglons, Joao Mario ne compte pas rejoindre les Rouge et noir cet été. À un an de l’expiration de son contrat avec l’Inter Milan, le champion d’Europe portugais privilégie un retour au bercail.

Le clan de Joao Mario affiche un choix clair pour son avenir

Le milieu de terrain de 28 ans a terminé son prêt au Sporting Lisbonne. Une pige ponctuée par un titre de champion du Portugal, le premier sacre pour le club lisboète depuis 19 ans. Indésirable à l’Inter Milan, Joao Mario ne compte pas retourner en Italie et souhaite rester au bercail comme l’a fait savoir son agent. « On tente de trouver un accord avec le Sporting. Il y a aussi d’autres clubs, on verra dans les prochains jours. Le club le plus proche ? Disons que nous voulons satisfaire le joueur qui aimerait rester là-bas, ensuite on verra comment avanceront les choses dans les prochains jours », a assuré Federico Pastorello cité par Gianluca Di Marzio. L’ OGC Nice semble donc contraint d’oublier cette piste lusitanienne.