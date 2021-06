ASSE Mercato : Un attaquant ghanéen en renfort à Sainté ?

Publié par ALEXIS le 12 juin 2021 à 04:30

Pour se renforcer offensivement, l’ ASSE est très active dans sa prospection en Turquie. La piste menant vers un attaquant ghanéen dans le championnat turc et déjà évoquée avant l’ouverture officielle du marché des transferts se confirme.

L'intérêt de l' ASSE pour Caleb Ekuba se confirme

Qui sera l’avant-centre tant espéré en renfort par l’ ASSE cet été ? Bien malin celui qui répondra juste à cette question, deux jours seulement après l’ouverture du marché des transferts. Ce vendredi, l’intérêt du club ligérien pour un attaquant ghanéen évoluant en Turquie, précisément sous les couleurs de Trabzonspor a été confirmé. Sur son compte Twitter, le journaliste Nicolo Schira a assuré que « l’AS Saint-Etienne s'intéresse sérieusement au joueur de Trabzonspor Caleb Ekuban ». Les Stéphanois sont en effet à la recherche d’un attaquant de pointe capable de mettre au moins une quinzaine de buts en Ligue 1 chaque saison. L’international ghanéen (9 sélections) n’a plus qu’un an de contrat avec le club turc qui n’a pas du tout l’intention de le retenir, en cas d’offre intéressante.

Un montant elévé pour Sainté

La cote de Caleb Ekuban est estimée à 7 M€. Un montant que l' ASSE ne peut investir pour recruter un seul joueur. La saison écoulée, le Ghanéen a pris part à 32 matchs de Süper Lig et marqué 10 buts pour 4 passes décisives offertes. Le natif de Villafranca di Verona a été formé dans le club de sa ville natale à Vérone. Il a ensuite porté le maillot de Leeds United en Angleterre (2017-2019). Après une saison en prêt chez les Grenat-Bleu, il a été transféré définitivement à Trabzonspor en juillet 2019.