AS Monaco : L'ASM boucle une jolie opération avant Trabzonspor

Avant d’affronter Trabzonspor en Coupe d’Europe, jeudi, l’AS Monaco a officialisé le renforcement de son accord avec un partenaire.

Quelques jours après son éclatante victoire (4-1) sur le FC Nantes au Stade Louis-II, l’AS Monaco reçoit Trabzonspor, ce jeudi 6 octobre à 18h45 dans le cadre de la 3e journée de la phase de poules de de la Ligue Europa. Troisième de sa poule avec 3 points, l’ASM a à coeur de s’offrir son adversaire turc, afin de lui passer devant au classement.

Et le match parfait livré contre les Canaris semble une bonne préparation pour l’équipe de Philippe Clement. En dehors du terrain, le club de la Principauté s’est lié avec TGI Sport, leader mondial sur le marché des solutions technologiques haut de gamme. C'est désormais le nouveau fournisseur LED officiel du Club. Selon la direction de l’AS Monaco, ce partenariat représente une nouvelle étape dans la relation entre le club et TGI Sport, qui collaborent depuis plusieurs saisons sur le déploiement des panneaux LED du Stade Louis-II.

En effet, TGI Sport fournit et exploite auprès des Rouge et Blanc la solution innovante Parallel Ads® (PADS), offrant ainsi au club de la Principauté de nouvelles opportunités lors de la retransmission de ses matchs à l’international. Une technologie innovante dont se vante l’ASM.

« La technologie PADS permet en effet d’afficher simultanément plusieurs messages publicitaires distincts sur les panneaux LED situés autour du terrain et de les diffuser chacun sur un territoire géographique différent. L’AS Monaco est aujourd’hui l’un des seuls clubs de Ligue 1 Uber Eats à recourir à ce procédé novateur, renforçant ainsi, comme TGI Sport, son positionnement avant-gardiste sur le terrain des nouvelles technologies. Avec la solution PADS, lorsque nous jouons au Stade Louis-II, nous pouvons non seulement engager nos 22 millions de fans dans le monde, mais également offrir à nos partenaires de nouveaux débouchés en leur permettant de mieux cibler l’audience à laquelle ils s’adressent. »

Jean-Emmanuel de Witt, directeur Général de l'AS Monaco, lui se réjouit du renforcement des relations entre les deux entités.

« Nous sommes ravis de renforcer notre collaboration avec TGI Sport et de compter cette société parmi nos partenaires officiels. Comme l’AS Monaco, TGI Sport est une firme innovante et à la pointe des nouvelles technologies. Avec la solution PADS, lorsque nous jouons au Stade Louis-II, nous pouvons non seulement engager nos 22 millions de fans dans le monde, mais également offrir à nos partenaires de nouveaux débouchés en leur permettant de mieux cibler l’audience à laquelle ils s’adressent. »