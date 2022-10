Trabzonspor-Monaco : Un taulier de l'ASM ne digère pas la défaite

Publié par Enzo Vidy le 14 octobre 2022 à 14:37

Après la terrible déconvenue subie hier à Trabzonspor, un défenseur de l'AS Monaco n'a pas du tout apprécié la performance de son équipe.

Trabzonsport-Monaco : L'ASM humilié en Turquie

Un but gag, suivi d'un naufrage. Voilà comment résumer la triste soirée monégasque en Turquie hier soir à l'occasion de la 4e journée de Ligue Europa. En déplacement sur la pelouse de Trabzonspor, l'AS Monaco pouvait obtenir son ticket pour la qualification, mais les joueurs de Philippe Clement se sont effondrés. Pourtant, les Monégasques sont bien rentrés dans cette rencontre en se créant pas mal de situation notamment avec le duo Embolo-Ben Yedder, ainsi qu'une magnifique frappe de Fofana. Les Turcs sont très peu dangereux, mais à la 44e minute, le match va complètement basculer.

Alors que le ballon arrive dans les pieds du gardien de l'AS Monaco, Alexander Nubel, ce dernier va effectuer une passe étrangement puissante qui va percuter la jambe de son défenseur Malang Sarr. Le ballon finit sa course dans le but monégasque et cela permet à Trabzonspor de mener 1-0 à la pause. Les 25 premières minutes de la seconde période vont se transformer en véritable cauchemar pour l'AS Monaco qui va encaisser trois autres buts. D'abord à la 48e sur une grossière faute de marquage lors d'un corner, à la 57e ensuite, sur un coup franc qui voit le ballon passer au dessus du mur monégasque plus que fébrile, et enfin à la 69e sur une belle faute de main d'Alexander Nubel qui aura clairement tout raté hier soir en Turquie.

Axel Disasi ne mâche pas ses mots après le match de l'AS Monaco

Il y a de la déception, mais surtout de la frustration. Les Monégasques avaient l'occasion de se qualifier hier soir, il en est finalement rien. Et pour le défenseur franco-congolais Axel Disasi, il n'a pas fait dans le détail au micro de Canal+ pour résumer la prestation de son équipe.

"Il y a ce premier but malchanceux et après c’est un manque de tout, d’agressivité, de concentration… On prend des buts évitables et on se fait punir, c’est ça la Coupe d’Europe. Avant le match, le coach a prévenu : il ne fallait pas avoir un excès de confiance. Et je pense qu’on est un peu tombé dedans."

Il faut vite se remettre la tête à l'endroit pour l'AS Monaco, et ce, dès dimanche avec la réception du Clermont Foot. En cas de victoire, l'ASM enregistrerait un septième succès consécutif en championnat, et se rapprocherait encore un peu plus du podium en fonction des autres résultats.