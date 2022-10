Trabzonspor-Monaco : Une surprise dans la compo de Clement

Publié par Jules le 13 octobre 2022 à 11:52

L' AS Monaco affronte Trabzonspor en Turquie ce soir et pourrait faire un grand pas pour la qualification en 16e de finale de Ligue Europa.

Trabzonspor-Monaco : Philippe Clement connaît son système

Ce soir, l' AS Monaco affronte Trabzonspor au Medical Park Stadyumu pour sa quatrième rencontre de Ligue Europa. Une rencontre déjà déterminante, puisqu'en cas de victoire, les Monégasques seraient deuxièmes, à trois points de leur adversaire du soir, et pourraient même s'offrir la première place. Pour ce match important, Philippe Clement semble déjà connaître son système et devrait faire confiance à des valeurs sûres pour ce déplacement en Turquie.

L' AS Monaco devrait reconduire à peu près le même onze que ce week-end, lors de la victoire à Montpellier (0-2). En défense centrale, le coach de l'ASM semble avoir trouvé la recette qui fonctionne avec Disasi et Badiashile, qui affole toute l'Europe depuis un petit moment. En attaque, le duo Ben Yedder-Embolo semble avoir trouvé des automatismes et performe depuis plusieurs semaines. Enfin, le milieu de terrain sera évidemment composé de Fofana et de Camara.

Minamino, titulaire contre Trabzonspor ?

La seule interrogation concernant la compo de l' AS Monaco réside au poste de milieu droit. En effet, Philippe Clement a trois solutions, mais aucune ne semble se démarquer des autres. En effet, le jeune Akliouche, souvent titulaire à ce poste ces dernières semaines s'est montré un peu décevant contre le Montpellier HSC, tandis que Krépin Diatta, qui revient de blessure, semble avoir du mal à être régulier avec les Asémistes en ce début de saison.

Philippe Clement pourrait donc faire confiance à Takumi Minamino, grosse recrue de l'été à l' AS Monaco. Arrivé en provenance de Liverpool, l'international japonais a du mal à s'intégrer à l'ASM et réalise des performances en deçà des attentes. Néanmoins, sa grande expérience de la Coupe d'Europe pourrait pousser Philippe Clement à le titulariser ce soir, pour la première fois depuis le mois d'août.

La compo de l' AS Monaco face à Trabzonspor :

Gardien : A. Nubel

Défenseurs : Vanderson, A. Disasi, B. Badiashile, C. Henrique

Milieux de terrain : T. Minamino, M. Camara, Y. Fofana, A. Golovin

Attaquants : B. Embolo, W. Ben Yedder