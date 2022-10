AS Monaco : Wissam Ben Yedder est remonté avant Trabzonspor

Publié par Jules le 05 octobre 2022 à 15:51

L' AS Monaco reçoit Trabzonspor demain pour la 3e journée d'Europa League. Le capitaine, Wissam Ben Yedder, est remonté avant cette affiche importante.

AS Monaco : Ben Yedder ne veut pas refaire les mêmes erreurs

Battue par Ferencváros avant la trêve, l'AS Monaco doit faire mieux demain pour décrocher un succès qui pourrait s'avérer crucial en vue d'une qualification pour le prochain tour d'Europa League. En effet, l'ASM et Trabzonspor ont pour le moment le même nombre de points et une victoire permettrait au club du Rocher de dépasser leur adversaire du soir et de prendre de l'avance en cas d'égalité au bout des six journées. Présent en conférence de presse avant ce match important dans la saison de l'AS Monaco, Wissam Ben Yedder ne veut pas reproduire deux fois la même erreur.

"Face à Ferencváros, j’ai trouvé qu’on avait fait un bon match, mais il nous manquait ce but pour ouvrir le score. Demain contre Trabzonspor, on doit essayer de faire en sorte que cette rencontre n’était qu’un accident, afin que ce match perdu à domicile soit le seul dans cette phase de poules."

Des automatismes se développent en attaque à l'ASM

Alors que Wissam Ben Yedder s'est montré décisif ce week-end, il avoue que l'entente avec son coéquipier, Breel Embolo, arrivé cet été à l'ASM, se fait de plus en plus forte, tout comme celle avec Myron Boadu. Un élément qui pourrait être mis à profit par l' AS Monaco dès demain.

"Jouer seul en pointe ou bien avec un attaquant à mes côtés, c’est toujours quelque chose que j’ai connu dans ma carrière. Que ce soit avec Breel, Kevin ou Myron, je parviens à m’adapter et les automatismes commencent à être de plus en plus présents, c’est quelque chose d’important. [...] Et avec les automatismes, on arrive à se trouver de mieux en mieux, à l’image de mon triplé face à Nantes."

Le club turc est prévenu, Wissam Ben Yedder ne fera aucun cadeau demain soir au stade Louis-II. En campagne pour la Coupe du Monde, celui qui est récemment devenu le meilleur buteur de l'AS Monaco au 21e siècle aura à coeur de se montrer performant en Europa League.