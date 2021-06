PSG Mercato : Un dernier obstacle à lever pour Donnarumma

Publié par Ange A. le 12 juin 2021 à 08:30

Le Paris Saint-Germain touche au but pour Gianluigi Donnarumma. Le portier va prochainement s’engager avec le PSG en tant que joueur libre. L’Italien n’avait pas prolongé son contrat avec l’AC Milan.

Donnarumma prochaine signature du PSG

Imperturbable vendredi, Gianluigi Donnarumma a enregistré un clean-sheet d’entrée à l’Euro 2020. La Squaddra Azzurra l’a emporté (0-3) contre la Turquie en match d’ouverture de la compétition. En attendant la deuxième sortie des Italiens (mercredi contre la Suisse), l’avenir du portier de 22 ans fera parler dans les prochaines heures. En fin de contrat à l’AC Milan, le gardien de but est un joueur libre. Mais sa situation contractuelle est appelée à évoluer dans les heures à venir. Courtisé par plusieurs grands clubs d’Europe, notamment la Juventus et le PSG, le portier international (27 sélections) a déjà tranché. Sauf dernier rebondissement, il se dirige vers une signature à Paris. Un accord a été trouvé ces dernières heures avec son agent Mino Raiola.

Une dernière étape à franchir avant l’officialisation

Reste maintenant à Gianluigi Donnarumma de passer la traditionnelle visite médicale. En plein Euro et avec les restrictions liées à la Covid, c’est à Rome que le portier va effectuer ses examens médicaux. Une délégation du Paris Saint-Germain a déjà été dépêchée dans la capitale italienne pour lui faire passer sa visite médicale. Si elle s’avère concluante, l’ancien rossoneri va parapher un contrat de 5 ans avec le PSG. Le club de la capitale n’a pas lésiné sur les moyens pour recruter l’Italien. Un gros chèque à la signature et un salaire annuel estimé à 12 millions d’euros sont évoqués par la presse italienne. Laquelle assure également que le gardien de but sera prêté dans la foulée une ou deux saisons. Avec un Keylor Navas titulaire dans les cages des Rouge et bleu, il n’est pas question de bousculer la hiérarchie à ce poste dans la capitale.