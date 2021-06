PSG Mercato : Le Paris SG s’explique sur Gianluigi Donnarumma

Publié par JEAN-LUC D le 11 juin 2021 à 19:30

En fin de contrat avec l’AC Milan, Gianluigi Donnarumma s’apprête à débarquer au PSG. Si plusieurs observateurs trouvent ce recrutement inopportun avec la présence de Keylor Navas, le club de la capitale a levé un bout de voile sur les raisons qui ont poussé à un tel choix.

Mercato PSG : Tout est réglé pour Gianluigi Donnarumma

Ce vendredi, RMC Sport assure que les négociations entre le Paris Saint-Germain et les représentants de Gianluigi Donnarumma se poursuivent. Le dossier pourrait même rapidement aboutir à un accord définitif vu les excellentes relations entre Leonardo, le directeur sportif du club parisien, et Mino Raiola, l’agent de l’international italien de 22 ans. De son côté, le quotidien transalpin Corriere dello Sport révèle que tout est d’ores et déjà bouclé dans cette affaire.

Le Paris Saint-Germain va faire passer la traditionnelle visite médicale à Donnarumma en Italie, avec l’autorisation de la fédération et du sélectionneur Roberto Mancini. Si certaines sources ont évoqué la possibilité de voir le PSG envoyer l’ancien gardien de l’AC Milan en prêt après sa signature, le journal sportif assure que cette éventualité n’existe pas dans l’esprit de Donnarumma, qui arrive plutôt pour être titulaire. « La direction parisienne » n'ayant « pas apprécié les erreurs de Keylor Navas à l'aller contre City ». Un scénario qui ne plaît pas vraiment du côté de la capitale.

Gianluigi Donnarumma recruté pour être revendu plus cher ?

Arrivé en 2019 en provenance du Real Madrid pour 15 millions d’euros, Keylor Navas a rapidement pris ses marques au Paris SG. À tel point que le club de la capitale a prolongé son contrat jusqu’en juin 2024. À 34 ans, l’international costaricien est aujourd’hui un véritable chouchou au Parc des Princes. Beaucoup d’observateurs se demandent pourquoi Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo s’activent pour mettre la main sur Gianluigi Donnarumma.

Approché par France Bleu Paris, un membre de la direction parisienne a confirmé les discussions avec l’ancien portier de l’AC Milan, en expliquant que sa signature est « une opportunité de marché » et que le PSG était « obligé » de se positionner sur le jeune italien valorisé à 60 millions d’euros sur le marché au regard de son potentiel. Le Paris Saint-Germain pourrait donc faire une belle plus-value à la revente du compatriote de Marco Verratti.