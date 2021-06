PSG Mercato : Pogba, Mbappé, les confidences de Kimpembe

Publié par Ange A. le 13 juin 2021 à 02:30

Actuellement en équipe de France, Presnel Kimpembe a été interpellé sur l’avenir de ses compatriotes Kylian Mbappé et Paul Pogba. Le premier est annoncé au Real Madrid tandis que le second pourrait quitter Manchester United.

La vérité de Kimpembe sur le cas Pogba

Dans un récent entretien à Infosport Plus, Presnel Kimpembe s’était montré taquin envers Paul Pogba. Le défenseur du Paris Saint-Germain rigolait au sujet d’un éventuel transfert de son ami au PSG. L’avenir du milieu de terrain s’écrit en pointillés du côté d’Old Trafford. À 28 ans, « La Pioche » ne dispose plus que d’un an de contrat avec Manchester United. En conférence de presse, le défenseur central est revenu sur le sujet et a clarifié la situation. Il n’a jamais abordé la question de l’avenir de Pogba avec l’intéressé. « Je n’en ai pas parlé avec lui [rires], c’est un grand garçon, n’importe quel club serait ravi de l’accueillir. Cela ne dépend que de lui et de son agent », a expliqué Kimpembe avant d’être interrogé sur Kylian Mbappé.

Kimpembe botte en touche pour Kylian Mbappé

L’avenir de l’attaquant tricolore soulève également des inquiétudes à un an de l’expiration de son contrat au Paris Saint-Germain. Son nom revient avec insistance au Real Madrid, l’un de ses plus vieux courtisans européens. Jusqu’ici, il n’a toujours pas répondu favorablement aux avances de sa direction. Sa décision définitive est attendue après l’Euro 2020. Pour Presnel Kimpembe, le championnat d’Europe est actuellement la priorité de son coéquipier parisien. « Kylian est un grand garçon, il sait ce qu’il doit faire, il fera le bon choix pour son avenir. Pour l’instant, c’est l’Euro dans sa tête », a lâché le défenseur central. Reste plus qu’à attendre si le joueur du PSG va rester, voire rempiler avec le club francilien cet été.