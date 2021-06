OM Mercato : Umtiti à Marseille, le gros coup signé Longoria ?

Publié par Timothée Jean le 14 juin 2021 à 23:30

Soucieux de renforcer son secteur défensif lors du mercato, l’ OM est intéressé par Samuel Umtiti. Les dirigeants marseillais et leurs homologues du FC Barcelone auraient même entamé les discussions pour évoquer l'éventualité de son retour en Ligue 1.

OM Mercato : Longoria aux trousses de Samuel Umtiti ?

Une révolution se prépare à l’Olympique de Marseille et Pablo Longoria se présente comme le grand artisan de ce renouveau marseillais. En effet, le boss de l’ OM est sur tous les fronts, s’activant en coulisse pour donner l'équipe la plus compétitive possible à son entraîneur Jorge Sampaoli. Et pour y parvenir, le dirigeant olympien veut attirer des renforts de taille.

Après avoir bouclé la signature de Gerson, l’OM voudrait désormais frapper un gros coup au FC Barcelone. Outre la rumeur Philippe Coutinho, c’est désormais Samuel Umtiti qui est annoncé dans le viseur du club phocéen. En grande difficulté au FC Barcelone où il a très peu joué cette saison, l'international français est à la recherche d'un nouveau challenge et l’Olympique de Marseille serait heureux de l’accueillir.

Le journaliste portugais Pedro Almeida révèle en effet que les dirigeants marseillais ont tenu une réunion décisive ce lundi pour finaliser le transfert de Konrad de la Funte. Les dirigeants olympiens auraient profité de cette rencontre pour se renseigner sur la disponibilité et la condition physique de Samuel Umtiti.

Le Barça n’est pas contre...

Cette saison, Samuel Umtiti a disputé 13 rencontres de Liga avec le FC Barcelone. Agacés par ses récurrentes blessures, les dirigeants barcelonais seraient désormais ouverts à son départ lors de ce mercato estival. L’ OM voudrait profiter de cette situation pour rapatrier l’ancien Lyonnais en France. Mais le salaire colossal de Big Sam - estimé à 12 M€ par an - compromet sérieusement sa venue à Marseille.

L’Olympique de Marseille devra aussi faire face à une rude concurrence sur ce dossier. Porto et Benfica seraient également intéressés par le profil de Samuel Umtiti. Le Barça réclamerait des offres comprises entre 5 et 10M€ pour son transfert, mais cette concurrence risque de faire grimper son prix. Raison pour laquelle les dirigeants marseillais explorent d’autres cibles défensives et l’arrivée de David Luiz à l’OM semble bien engagée en vue d’anticiper le départ de Duje Caleta-Car.