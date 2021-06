ASSE Mercato : Romain Hamouma vers un départ libre de Sainté

Publié par ALEXIS le 15 juin 2021 à 01:30

En fin de contrat, Romain Hamouma attend toujours la proposition de l’ ASSE. Aucune offre concrète ne lui est toujours parvenue après la première repoussée, alors que des clubs de Ligue 1 sont à l’affût pour le recruter librement.

ASSE : L'offre promise par Puel à Hamouma toujours attendue

Le contrat de Romain Hamouma à l’ ASSE prend fin le 30 juin 2021, soit dans deux semaines. Claude Puel avait annoncé une possible prolongation de son bail, mais depuis la fin de la saison, rien n’est encore fait pour l’attaquant. Selon But Football Club, le dossier de ce dernier s’est même enlisé. La source confirme que l'AS Saint-Étienne « n’a toujours pas fait parvenir d’offre de prolongation » au polyvalent attaquant. Claude Puel avait pourtant annoncé une proposition dans les tuyaux pour Romain Hamouma. « On reviendra vers lui. On lui proposera quelque chose et il décidera où il veut jouer », avait promis Claude Puel, lors de l’officialisation du départ de Mathieu Debuchy et de Kévin Monnet-Paquet en mai.

Trois clubs de Ligue 1 à l'affût

Il faut rappeler que Le Progrès avait fait savoir que l’ ASSE a formulé une première offre au joueur de 34 ans/ Mais celle-ci avait été repoussée. En effet, Claude Puel lui avait proposé une seule saison supplémentaire et « les mêmes conditions salariales que sa dernière année », à en croire le journal régional. En d’autres termes, le manager général des Verts devrait revenir à la charge avec une nouvelle proposition qui traîne depuis. Parlant des clubs qui espèrent enrôler Romain Hamouma, il y a le FC Lorient, le RC Strasbourg et l'OGC Nice. À noter que le natif de Montbéliard est l'actuel meilleur buteur de l'histoire de l' ASSE, parmi les joueurs encore en activité. Il compte 60 buts et 47 passes décisives sous le maillot des Verts.