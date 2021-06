OM Mercato : Ça chauffe pour le retour de Luiz Gustavo à Marseille !

Publié par Timothée Jean le 15 juin 2021 à 05:30

À la recherche d’un nouveau milieu de terrain, l’ OM songe à récupérer Luiz Gustavo. L’Olympique de Marseille aurait même entamé les grandes manoeuvres en vue de son retour en Ligue 1.

Qualifié pour la prochaine Ligue Europa, l’ OM est déterminé à ramener du lourd lors de ce mercato estival. Une mission qui a déjà débuté avec le transfert de Gerson et la signature quasi bouclée de Konrad De la Fuente. Afin de faire progresser l’ OM la saison prochaine, l’entraineur Jorge Sampaoli souhaite également recruter un second milieu de terrain histoire d’épauler Gerson dans l’entrejeu. Plusieurs noms sont alors associés à l’OM cet été pour renforcer ce secteur de jeu.

Si les noms de Mattéo Guendouzi (Arsenal) ou encore Suat Serdar (Schalke 04) sont annoncés dans le viseur de l’OM, le président Pablo Longoria porterait désormais son choix sur un ancien de la maison. Selon les informations du journaliste turc, Devrim Zengi, l’OM voudrait récupérer Luiz Gustavo. Le président olympien compte boucler le retour du Brésilien le plus rapidement possible et serait passé à l’offensive dans ce dossier pour arracher sa signature. Selon le journaliste, le club olympien aurait formulé une première offre à Fenerbahce pour le transfert de Luiz Gustavo, dont le montant n’a pas été divulgué.

Des discussions avancées avec Fenerbahçe

Le président de l’ OM a entamé des discussions pour le retour de Luiz Gustavo et mènerait des discussions décrites comme très avancées avec Fenerbahce. Si l’information se confirme, le Brésilien pourrait rompre son contrat expirant en juin 2023 afin de retrouver un club qu’il connait bien. Il faut dire que Luiz Gustavo a laissé de merveilleux souvenirs aux supporters marseillais lors de son passage en Ligue 1 entre 2017 et 2019. En septembre 2019, le joueur de 33 ans avait décidé de changer d’air afin de rejoindre Fenerbahçe pour un transfert estimé à 6 M€. Deux ans après départ, il pourrait revenir à Marseille.