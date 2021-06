OM Mercato : Après Guendouzi, un autre dossier chaud se refroidit

Publié par Timothée Jean le 22 juin 2021 à 17:00

Le mercato de l’ OM s'anime de plus en plus. Après avoir bouclé la signature de Gerson, le club olympique tente de recruter un deuxème milieu de terrain en la personne de Mattéo Guendouzi. Mais les choses se compliquent pour l'Olympique de Marseille.

OM Mercato : Le dossier Guendouzi se complique

Après avoir bouclé le transfert de Gerson et trouvé un accord avec le FC Barcelone pour le prêt de Konrad de la Fuente, l’ OM continue de prospecter pour renforcer au mieux son effectif. Le président Pablo Longoria veut attirer un nouveau milieu de terrain et les nombreuses pistes en témoignent. Révélée depuis quelques semaines, la piste menant à Mattéo Guendouzi serait très avancée.

Les dirigeants de l' OM auraient conclu un accord avec le joueur de 22 ans en vue de son transfert. Cependant, Arsenal se montre gourmand pour le milieu de terrain prêté au Hertha Berlin la saison dernière. Face aux exigences élevées des Gunners, l’Olympique de Marseille travaille en parallèle sur d’autres cibles. Et l’une d’elle mènerait à un ancien marseillais.

La piste Luiz Gustavo refroidit

Selon la presse turque, l’ OM envisagerait de récupérer Luiz Gustavo du Fenerbahçe. Un éventuel retour du Brésilien à l’ OM qui fait déjà rêver les supporters marseillais, mais ces derniers risquent d’être déçus. Si certains annonçaient ce dossier très avancé, l’agent de Luiz Gustavo a refroidi les ardeurs. Joint par Le Phocéen, il a été catégorique. « Je sais que Luiz a laissé un grand souvenir à Marseille et que les supporters l'aimaient beaucoup, mais on ne peut pas parler de quelque chose qui ne repose que sur des rumeurs », a déclaré l’agent du joueur, Roger Wittmann. Toutefois, il n’exclut pas un possible retour du Brésilien à Marseille. « Le jour où Marseille m'appellera pour Luiz, ce sera différent, mais là, ce n'est pas la peine d'en parler », a-t-il ajouté.

Luiz Gustavo est lié à Fenerbahçe jusqu’en juin 2023 et l’information concernant de possibles négociations en vue de son retour à l’ OM est tout simplement fausse. Cette idée révélée par la presse turque a de grandes chances d’être un nom jeté pour faire parler pendant ce mercato, tandis que les recruteurs marseillais travaillent sur d’autres pistes.