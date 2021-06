PSG Mercato : Une légende italienne tacle Paris pour Donnarumma

Publié par Ange A. le 15 juin 2021 à 09:00

Libre après la non-prolongation de son contrat à l’AC Milan, Gianluigi Donnarumma est annoncé au Paris Saint-Germain. Un départ vers le PSG qui est loin de séduire le mythique portier italien Dino Zoff.

Dino Zoff peste contre l’arrivée de Donnarumma au PSG

Sauf surprise, Gianluigi Donnarumma sera la deuxième recrue à zéro euro du Paris Saint-Germain cet été. Le PSG a déjà accueilli le milieu néerlandais Georginio Wijaldum gratuitement. Le portier de 22 ans a refusé de prolonger son contrat avec l’AC Milan et est attendu à Paris après l’Euro. Gardien mythique de la Squaddra Azzurra, Dino Zoff s’est prononcé sur le départ du gardien de but du club lombard. Il estime que celui-ci ne fait pas un grand pas dans sa carrière en rejoignant Paris. Pour l’ancien sélectionneur italien, le choix de son jeune compatriote semble motivé par des raisons financières. « Je ne veux pas juger son choix de partir, mais qu’est-ce qu’apporte le PSG si tu es déjà à Milan ? Peut-être qu’il a pris un peu plus d’argent, mais à 22 ans je ne pense pas que cela devrait être la chose la plus importante », a-t-il déclaré dans l’émission Tutti Convocati.

Un joli pactole promis au Paris Saint-Germain

Le Paris Saint-Germain est déjà parvenu à un accord avec Gianluigi Donnarumma. Le portier international (27 sélections) devrait parapher un contrat de 5 ans avec le Paris Saint-Germain. Outre une belle prime à la signature, ses émoluments annuels au PSG sont estimés à 10 millions d’euros. Un joli pactole pour l’ancien milanais dont le futur rôle à Paris demeure une énigme. Avec son arrivée, la hiérarchie au poste de gardien pourrait être chamboulée. Titulaire au poste et récemment prolongé jusqu’en 2024, Keylor Navas a lâché un message sibyllin en marge de l’arrivée de l’Italien. « Offre ton absence à celui qui ne valorise pas ta présence », a-t-il lâché sur sa story Instagram.