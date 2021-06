OL, Barça Mercato : Nouvelle confirmation pour Memphis Depay

Publié par Ange A. le 15 juin 2021 à 07:00

Après l’annonce malencontreuse du FC Barcelone, un journaliste réputé proche de Ronald Koeman est formel pour Memphis Depay. L’attaquant néerlandais sera bien blaugrana la saison prochaine.

Memphis Depay en route pour le FC Barcelone

Malgré sa promotion comme capitaine et les offres de Jean-Michel Aulas, Memphis Depay va quitter l’Olympique Lyonnais. Sur les tablettes de la Juventus de Turin et du Paris Saint-Germain, l’attaquant de 27 ans va s’engager avec le FC Barcelone. Le club catalan a déjà annoncé la venue du polyvalent avant-centre de manière fortuite. Le 3e de Liga a en effet mis en vente le maillot du Batave sur sa boutique officielle en ligne. Son maillot était d’ailleurs celui vendu le plus cher à 160 euros. Alors qu’une confirmation de cette signature reste attendue, la presse catalane se veut formelle à ce sujet. L’ancien mancunien s’est déjà engagé avec le Barça.

L’officialisation du Barça attendue

Journaliste réputé proche de Ronald Koeman, Lluís Canut a confirmé que l’affaire était déjà bouclée pour l’international néerlandais (65 sélections/26 buts). « Memphis Depay est déjà signé », a assuré le journaliste de La Porteria sur son compte Twitter sans dévoiler les détails de l’opération. La seule certitude est que le natif de Moordecht a fait un sacrifice financier pour rejoindre la Catalogne. Il a notamment rembarré le Paris Saint-Germain et la Juventus avec leurs offres pourtant plus alléchantes pour signer au Barça. L’ancien du PSV sera la deuxième recrue offensive à zéro euro signée par Joan Laporta cet été. Également en fin de contrat à Manchester City, Sergio Agüero s’est engagé pour deux saisons avec le FC Barcelone. Comme l’Argentin, le défenseur central espagnol Eric Garcia a rejoint le club catalan en tant que joueur libre.