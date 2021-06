Barça Mercato : Samuel Umtiti à l' OM pour beaucoup moins ?

Publié par Timothée Jean le 16 juin 2021 à 07:30

En difficulté au Barça, Samuel Umtiti pourrait faire son retour en Ligue 1 ce mercato estival. L’ OM souhaite le rapatrier et il semblerait que le Fc Barcelone ne soit pas opposé à l'idée de laisser filer l'ancien Lyonnais.

OM Mercato : Samuel Umtiti disponible à un prix dérisoire ?

Il n'y a pas si longtemps, en 2018, le prix de Samuel Umtiti culminait à un niveau financier inatteignable pour un club comme l' Olympique de Marseille. Le défenseur de l'Équipe de France valait 70 millions d'euros, largement au-dessus des 25 millions d'euros payés par le FC Barcelone pour le prendre à l'OL en juillet 2016.

L’Olympique de Marseille, actif sur le marché des transferts, pense au champion du monde pour blinder le poste de défenseur central. Le club olympien compte finaliser quelques opérations en ce début de mercato estival. L'idée pour les dirigeants de l'équipe phocéenne est de donner assez de temps à l' entraineur Jorge Sampaoli de se familiariser avec son groupe longtemps avant le début de la prochaine saison en Ligue 1. Après avoir mis la main sur Gerson et Konrad De la Fuente, l’ OM cherche désormais un renfort en défense. Et pour ce faire, ses dirigeants s’intéressent à Samuel Umtiti du FC Barcelone.

L’international tricolore joue très peu au club catalan et sa direction ne s’oppose pas vraiment à son départ. Les contacts entre l’OM et le Barça se sont d'ailleurs multipliés dernièrement et le club espagnol semble ouvert au transfert de Samuel Umtiti à Marseille. Le prix du Champion du monde aurait même été revu à la baisse pour faciliter son départ. Si précédemment une somme de 30 M€ était évoquée, l’indemnité de transfert de l'ex-défenseur des Gones serait comprise entre 5 et 10 M€, selon le journaliste Pedro Almeida. Un prix accessible à l’OM.

Attention à la concurrence

Rappelons que Samuel Umtiti, régulièrement annoncé sur le départ, a toujours refusé de quitter le FC Barcelone, s’accrochant à son contrat expirant en juin 2023. Mais cette fois, le club catalan lui aurait clairement fait savoir qu'il ne continuerait plus l'aventure sous son maillot la saison prochaine. Il devra trouver un nouveau challenge en vue de la saison prochaine. L’OM apparait comme une belle porte de sortie pour le footballeur français.

L’Olympique de Marseille intensifie les négociations avec le Barça pour tenter de conclure le plus rapidement ce transfert. Le club olympien devra néanmoins se méfier des éventuels concurrents. D’autant plus que l’OL n’aurait pas abandonné ces chances de récupérer son ancien défenseur. L’Inter Milan serait également à l’affut dans ce dossier.