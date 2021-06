OM Mercato : Sampaoli reçoit une réponse déroutante de Vidal

Publié par Timothée Jean le 16 juin 2021 à 18:02

L'entraîneur de l’ OM, Jorge Sampaoli, aimerait recruter Arturo Vidal qu’il a eu sous ses ordres avec la sélection du Chili. Mais le milieu de terrain de l’Inter Milan a une idée précise pour son futur club.

OM Mercato : Arturo Vidal a tranché pour son avenir

Sous contrat jusqu’en juin 2022, Arturo Vidal pourrait quitter l’Inter Milan lors de ce mercato estival. Touché de plein fouet par la crise financière, le club italien souhaite se débarrasser de plusieurs joueurs et l’international chilien en fait partie. Cette situation attire l’attention de plusieurs prétendants, dont l’ OM.

L’intérêt de l’Olympique de Marseille pour Arturo Vidal n’est pas nouveau. En quête d’un second milieu de terrain pour épauler Gerson, l’entraîneur Jorge Sampaoli voudrait le faire venir à Marseille. Mais si les deux hommes s’admirent mutuellement, il en faudra un peu plus pour convaincre Arturo Vidal de rejoindre la France cet été. Ayant un salaire très élevé - estimé à 6,5 millions d’euros par an - l’ancien milieu de terrain du FC Barcelone semble hors de portée de l’ OM. Même si Pablo Longoria est capable de tout, le recrutement du Chilien serait un énorme « exploit ». D’ailleurs, la tendance n’est pas à l’optimisme pour l’ OM puisqu’un défi en France n’emballe pas l’ancien catalan.

Le Chilien veut rejoindre le Mexique

Le joueur de 34 ans a en effet une préférence pour sa future destination. Le Chilien a émis le souhait de rejoindre le Mexique, où le Club America serait déjà sur les rangs pour l’accueillir. « J’ai toujours dit que j’aime le Mexique et que j’aime le Club America. J’espère qu’un jour j’aurai la possibilité de jouer là-bas, mais il faut que toutes les parties s’y retrouvent. J’ai un contrat avec l’Inter et je continuerais à donner le maximum, comme j’ai toujours fait dans ma carrière », a confié le milieu de terrain de l’Inter Milan au micro de TUD. Après une saison passée chez les Nerazzurri, Arturo Vidal aimerait bien rebondir au Mexique. Cependant, le milieu de terrain ne ferme aucune porte pour son avenir. « Mon avenir ? On verra ce qui se passera », a-t-il confié.