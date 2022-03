OM Mercato : Inter Milan, Le transfert de Vidal se précise !

Publié par Timothée Jean le 17 mars 2022 à 19:25

Cité parmi les joueurs ciblés par l’ OM, Arturo Vidal va quitter l’Inter Milan. Les dirigeants du club italien ont déjà déniché son successeur.

OM Mercato : L’Inter Milan prépare l’après-Arturo Vidal

Parmi les priorités du prochain mercato de l’Olympique de Marseille figure le poste de milieu de terrain. Comme Pablo Longoria l’a récemment indiqué, la direction phocéenne envisage d’attirer un nouveau renfort à ce poste en vue de compenser le futur départ de Boubacar Kamara. Pour ce faire, l' OM étudie plusieurs pistes en interne. Et l’une d’entre elles mènerait à Arturo Vidal.

À l’instar de Boubacar Kamara, le milieu de terrain chilien arrive en fin de contrat en juin prochain avec l’Inter Milan. Il est libre de s’engager avec le club de son choix depuis janvier dernier. Conscient de cela, l’entraîneur Jorge Sampaoli, qui connait très bien le joueur, pousse ses pions en vue de l’attirer à Marseille cet été. Les Phocéens pourraient réaliser ainsi un coup double dans cette opération en s’attachant les services d’un milieu de classe mondiale pour 0€. Néanmoins, le club de Flamengo est passé à l'offensive ces derniers jours et devrait finalement rafler la mise, au détriment des Marseillais.

Arturo Vidal a lui-même confirmé cette tendance, en affichant son souhait de rejoindre le club brésilien à cout terme. Flamengo semble donc bien parti pour boucler l'arrivée du joueur de 34 ans. Et signe que son départ se concrétise de plus en plus, la direction de l’Inter Milan se penche désormais sur sa succession.

Un milieu du Real Madrid pour remplacer Arturo Vidal

Le site espagnol Fichajes révèle en effet que les dirigeants intéristes se cherchent un nouveau milieu de terrain et leur choix se portait sur Dani Ceballos du Real Madrid. Barré par une rude concurrence à son poste, l’international espagnol ne serait pas contre l’idée d’aller chercher plus de temps de jeu à l'étranger. L’Inter Milan compte donc profiter de la situation pour l’attirer ses rangs. Les Nerazzurri devront cependant affronter la concurrence du Real Betis et de l’AS Rome sur cette piste.