OM Mercato : Longoria a encore une chance pour une belle signature

Publié par Timothée Jean le 16 mars 2022 à 16:25

L’ OM s’apprête à vivre un été très mouvementé. Le président Pablo Longoria pourrait même surprendre tout le monde en bouclant un très gros coup au milieu de terrain.

OM Mercato : L'espoir renaît dans le dossier Arturo Vidal

L’Olympique de Marseille n’a pas encore perdu la bataille pour Arturo Vidal. Arrivé en Italie à l’été 2020 en provenance du FC Barcelone, le milieu de terrain s’apprête à quitter l’Inter Milan. En fin de contrat en juin prochain, le joueur de 34 ans n’a toujours pas renouvelé son bail. À moins d’un énorme retournement de situation, l'international chilien devrait bel et bien faire ses valises de Lombardie cet été. Courtisé par plusieurs clubs européens, tels que l’ OM et Tottenham, Vidal devrait ainsi se retrouver libre et donc gratuit sur le prochain marché des transferts.

Le joueur interiste a même récemment affiché son souhait de poursuivre sa carrière à Flamengo au Brésil. Si bien que pour la presse auriverde, il n’y a plus de doute : l’ancien Barcelonais va défendre les couleurs du club brésilien la saison prochaine. Les grandes manœuvres pour son transfert à Flamengo auraient déjà débuté entre les deux parties. D'autant plus que le milieu de terrain entretient désormais une relation tendue avec sa direction. Seulement, l’Insider Ekrem Konur révèle des informations contradictoires sur son compte Twitter, en indiquant « qu’aucune négociation n’est en cours entre Arturo Vidal et Flamengo». Ce qui laisse de ce fait un petit espoir à l’ OM dans ce dossier.

Pablo Longoria devra se montrer très convaincant

Calciomercato assure de son côté que l'Olympique de Marseille est toujours dans la course pour la signature d’Arturo Vidal. Le club phocéen suit l'évolution du milieu nerazzurri depuis plusieurs mois. Jorge Sampoali connait très bien le joueur pour l’avoir eu sous ses ordres lors de son passage à la tête de la sélection du Chili et ferait le forcing en interne pour sa venue.

Reste à savoir si cela sera suffisant pour le détourner de son destin brésilien. En tout cas, le directeur sportif de l’ OM, Pablo Longoria, devra se montrer très généreux s’il souhaite s’offrir ce top joueur en prévision du futur départ de Boubacar Kamara. Avec un nombre grandissant de courtisans, l'ancien Barcelonais devrait pour sûr agiter le prochain mercato estival.