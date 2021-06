OL Mercato : Memphis Depay au Barça, Koeman vend la mèche !

Publié par Timothée Jean le 17 juin 2021 à 16:00

L’officialisation du transfert de Memphis Depay au FC Barcelone est très proche ! L’entraîneur catalan, Ronald Koeman, vient de confirmer la future arrivée de l’attaquant de l’ OL.

OL Mercato : Memphis Depay est proche du Barça

« Tout le monde sait que je suis en relation avec le Barça depuis un moment et que je veux jouer pour Ronald Koeman. Attendez un peu et des nouvelles viendront. Tout le monde sait qu'il y a des négociations en cours et je pense que nous aurons bientôt des nouvelles à ce sujet. Il faut être patient, mais je peux que sous peu on pourra savoir quelque chose de définitif », a récemment confié Memphis Depay, dont le contrat expire le 30 juin prochain avec l’Olympique Lyonnais.

À la veille du match entre l’Autriche et les Pays-Bas, l'attaquant de l' OL a confirmé qu’il se rapproche un peu plus de son destin barcelonais. Cependant, l’attaquant néerlandais n’a toujours pas signé en faveur du FC Barcelone, puis est toujours un joueur libre de s’engager avec le club de son choix. Interrogé à ce sujet, l’entraîneur du FC Barcelone a tenu à rassurer les supporters. Ronald Koeman a confirmé le transfert imminent de Memphis Depay en faveur du Barça.

Ronald Koeman s'exprime sur le dossier Depay

« Memphis a dit quelque chose sur son avenir que je peux confirmer. Pour autant que je sache, le transfert est en bonne voie. Bien qu'il n'ait pas encore signé, il est proche. Je voulais conclure l'accord en janvier et s'il vient, c'est formidable pour nous », a confié l’entraîneur catalan.

La venue de Memphis Depay au FC Barcelone n’est donc plus qu’une question de temps. Et si le PSG ou encore la Juventus ont tenté de détourner le joueur de son destin barcelonais, il faut croire que ces deux prétendants sont arrivés en retard pour ce coup à zéro euro. L’attaquant de l’ OL devrait s’engager pour les deux prochaines saisons avec le Barça. Après avoir signé Sergio Agüero et Eric Garcia, le club catalan s’apprête à enregistrer sa troisième recrue. Une officialisation de son transfert devrait tomber dans les prochains jours.