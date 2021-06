Toulouse FC Mercato : Amine Adli, l’ OM affronte le Milan AC

Publié par Gary SLM le 18 juin 2021 à 02:00

Le mercato estival chauffe aussi du côté de Toulouse FC. Amine Adli, pisté par le Milan AC, intéresse fortement l’ OM qui compte tout mettre en oeuvre pour le recruter.

L’ OM pense avoir trouvé le remplaçant de Thauvin au TFC

Du côté de l’ OM, la direction est pleinement engagée dans la trouvaille d’une solution pour remplacer Florian Thauvin. Désormais joueurs des Tigres de Monterrey, l’ attaquant a laissé un vide que veulent absolument combler les dirigeants de l’Olympique de Marseille. Pablo Longoria, le directeur sportif de réputation qui préside le club phocéen est actif sur la piste du joueur de Toulouse FC.

En effet, l’OM aimerait engager le jeune buteur de 21 ans du TFC. Seulement, comme l’a dit le site italien Calciomercato, Amine Adli est déjà dans le viseur du Milan AC. Le club italien aurait proposé de verser 5 millions d’euros aux Violets pour cette pépite pour laquelle les Rossoneri seraient prêts à ajouter 2 millions d’euros de bonus sur le montant proposé, selon ses performances sous leur maillot. Visiblement, l’offre devrait intéresser les dirigeants toulousains, qui comme tous les dirigeants des clubs de football français, connaissent des difficultés d’argent.

Toulouse FC : Qui de Marseille et le Milan AC aura Amine Adli ?

Ce montant plus que conforme à la valeur du joueur offensif n’aurait pas fait reculer la direction du club olympien. L’écurie phocéenne serait disposée à offrir les mêmes montants que la formation italienne pour avoir Amine Adli. Cette pépite n’est pourtant estimée qu’à 5 millions d’euros sur Transfermarkt et non à 7 millions d’euros que se disposent à payer ses deux courtisans.

Pablo Longoria va-t-il déjà faire oublier Florian Thauvin qui a refusé l’offre marseillaise avant de rejoindre André Pierre Gignac au Mexique. Reste maintenant à connaitre l'équipe pour laquelle penche le jeune attaquant, auteur de 8 buts en 42 matchs depuis 2019.