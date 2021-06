OM Mercato : Une porte de sortie inattendue pour Yohann Pélé ?

Publié par Timothée Jean le 18 juin 2021 à 13:32

En fin de contrat avec l' OM, Yohann Pelé ne prolongera pas. Le gardien de but marseillais a envie de relever un nouveau défi et ce ne sont pas les prétendants qui manquent.

OM Mercato : Troyes fonce sur Yohann Pelé

L’Olympique de Marseille procédera à un grand dégraissage de son effectif lors de ce mercato estival. Plusieurs joueurs en fin de contrat devraient quitter le navire. C’est notamment le cas de Yohann Pelé, dont le départ semble déjà acté. Dans l’ombre de l’incontournable Steve Mandanda dans les cages marseillaises, le joueur de 38 ans n’a toujours pas prolongé son bail avec le club phocéen, lequel expire le 30 juin prochain.

Libre sur le plan contractuel, le gardien de but numéro 2 de l’ OM a un profil, une expérience et un statut qui ne laissent pas insensibles certains clubs. Et parmi ses courtisans, figure notamment Troyes. Selon les informations de l'insider Mohamed Toubache-Ter, le promu en Ligue 1 souhaite s’attacher les services de Yohann Pelé pour la saison prochaine. L’ESTAC voudrait le recruter pour venir jouer les doublures de Gauthier Gallon.

« Le gardien remplaçant de l'Olympique de Marseille, Yohann Pelé, arrive en fin de contrat le 30 juin. Son profil est étudié par le board troyen afin d’en faire la doublure de Gauthier Gallon. Le board troyen désire en doublure un gardien expérimenté », a posté l’insider sur son compte Twitter. Une condition est toutefois indispensable pour envisager ce deal : le joueur marseillais sera-t-il prêt à jouer le rôle de doublure à Troyes ? Les négociations entre les deux parties se poursuivent.

Les Statistiques de Yohann Pelé à Marseille

Rappelons que Yohann Pelé a rejoint l’Olympique de Marseille en juillet 2015 en provenance de Sochaux. Il a disputé au total 344 matchs sous le maillot marseillais, dont 232 rencontres en Ligue 1. La saison passée, le gardien de but a disputé que quatre petits matchs avec l' OM, toutes compétitions confondues.