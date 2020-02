OL - OM (1-0) : Houssem Aouar qualifie l'OL, les notes du match

Après les qualifications du Stade Rennais et du Paris Saint-Germain, l'OL et l'OM se disputaient ce mercredi soir au Groupama Stadium l'avant-dernier billet pour les demi-finales de la Coupe de France. Et au terme d'un match assez fermé, ce sont les Rhodaniens qui l'ont emporté grâce à un but tardif d'Houssem Aouar. Battus pour la première fois depuis le 30 octobre dernier, les Marseillais vont pouvoir se consacrer exclusivement à l'objectif deuxième place en Ligue 1.

OL : Toko Ekambi dans tous les bons coups

Karl Toko Ekambi (7) : auteur d'une très belle entrée sur la pelouse du Parc des Princes dimanche soir, le Camerounais, titularisé par Rudi Garcia, s'est encore montré très actif sur son couloir droit. Ses percées ballon au pied et sa justesse technique ont fait du mal aux Marseillais. Sa reprise de volée contrée de la main par Sakai amène le penalty (70e) - manqué par la suite par Dembele - et il est au départ de l'action sur le but d'Aouar (81e) . Il est en train de se rendre indispensable.

Houssem Aouar (6) : très décevant contre le PSG trois jours plus tôt, le maître à jouer de l'OL a livré une prestation bien plus consistante. Globalement plus disponible et inspiré sur le plan technique, il s'est surtout montré décisif à la 81e minute de jeu en fusillant du pied droit Yohann Pelé.

Maxence Caqueret (6) : certainement moins talentueux ballon au pied que Thiago Mendes, il court en revanche beaucoup plus sur un terrain de football. Très actif et généreux en début de match, il a un peu baissé de pied par la suite, mais dans cet OL là, ses qualités s'avèrent véritablement très précieuses.

Moussa Dembele (3) : il n'a rien réussi de bon lors de cette rencontre. Très mal inspiré sur deux situations où ses partenaires l'avaient très bien trouvé dans la profondeur (37e et 56e), il a de plus vu son penalty - pas bien tiré d'ailleurs - être arrêté par Pelé. À sa décharge, il joue beaucoup depuis le début de la saison - c'était son 36e match - et a certainement accusé le coup des efforts effectués au Parc dimanche soir.

Bertrand Traoré (non noté) : entré à la place de Terrier à un quart d'heure de la fin, le Burkinabé a montré l'étendue de son talent en quelques minutes. Passeur décisif pour Aouar d'une subtile passe croisée puis auteur d'une talonnade géniale pour Toko Ekambi quelques minutes plus tard. C'était le très bon Bertrand Traoré.

Les autres joueurs de l'OL

Anthony Lopes (5) ; Kenny Tete (5) ; Joachim Andersen (5) ; Jason Denayer (6) ; Maxwell Cornet (5) ; Lucas Tousart (4) ; Martin Terrier (5)

OM : Strootman n'a pas marqué de points

Dimitri Payet (6) : à défaut d'être décisif, il s'est encore montré exceptionnel sur le plan technique. En pleine confiance, il a perdu très peu de ballons et a bien orienté le jeu de sa formation, ses inspirations ne profitant cependant pas à ses partenaires offensifs. Légèrement touché à une cuisse, il a été remplacé à la 73e par Marley Aké.

Hiroki Sakai (6) : très malheureux sur la reprise de Toko Ekambi qu'il contre de la main (70e), le Japonais a eu le bonheur de voir le penalty de Dembele repoussé par Pelé. Hormis ce coup du sort, le latéral gauche de l'OM s'est montré très efficace sur le plan défensif et a plutôt bien réussi à contenir le poison Toko Ekambi. Son apport offensif a en revanche été insuffisant.

Kevin Strootman (4) : sa lenteur et son manque de spontanéité sont trop handicapants à ce niveau de la compétition. Pas assez agressif sur le porteur du ballon, la sentinelle olympienne du soir a beaucoup souffert et ne soutient vraiment pas la comparaison avec son concurrent direct Boubacar Kamara.

Valère Germain (4) : titularisé en pointe en l'absence de Dario Benedetto, l'ancien Niçois n'a pas existé dans cette rencontre. Sans aucune occasion à se mettre sous la dent, il s'est pourtant battu et a tenté de se montrer disponible pour ses partenaires offensifs. Sans succès.

Maxime Lopez (4) : encore une fois placé à ce poste d'ailier droit qui ne lui convient pas du tout, le joueur formé à l'OM s'est souvent recentré pour toucher le ballon et tenter d'influencer le jeu de son équipe, mais sans grande réussite. Villas-Boas ne le met vraiment pas dans les meilleurs conditions pour qu'il puisse exprimer ses qualités.

Les autres joueurs de l'OM

Yohann Pelé (6) ; Alvaro Gonzalez (6) ; Boubacar Kamara (6) ; Bouna Sarr (5) ; Valentin Rongier (4) ; Morgan Sanson (5)