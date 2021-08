OM : Nouvelle annonce-choc de Mandanda sur le Mercato de Longoria

Publié par ALEXIS le 07 août 2021 à 16:15

L’ OM a recruté un jeune gardien de but, Pau Lopez, cet été, pour apporter la concurrence à Steve Mandanda. Ce dernier n’y voit pas de problème, surtout après le départ libre de Yohann Pelé.

OM : Mandanda, « Pau Lopez est arrivé, c'est normal »

Avant le premier match de Ligue 1 de l’ OM cette saison contre le Montpellier HSC, dimanche soir (20h45), Steve Mandanda est revenu sur l’arrivée de Pau Lopez de l’AS Rome. Selon lui le portier espagnol n’est pas venu forcément pour prendre sa place, mais plutôt celle de Yohann Pelé, parti librement du club phocéen à l’issue de son contrat. « Pau est arrivé, c'est quelque chose de normal. À partir du moment où Yohann Pelé n'était plus sous contrat, il fallait prendre un gardien de but », a confié le portier N°1 de l’Olympique de Marseille.

« J’ai déjà eu une conversation avec le président Pablo Longoria bien avant tout ça, donc je savais que quelqu'un allait arriver. C'est le football, c'est normal, il faut que les postes soient doublés. Il faut que l'équipe puisse être performante », a expliqué Steve Mandanda. Le dernier rempart de l’ OM a insisté sur l’arrivée naturelle de Pau Lopez, en conférence de presse. « Pour moi, il est logique et naturel qu'un gardien soit arrivé cette saison ».

Notons que Pau Lopez a été prêté par la Roma (Serie A) aux Phocéens pour la saison 2021-2022. Un prêt payant d'un montant de 720 000 € selon l'estimation de Transfermarkt.

Le gardien de but apprécie l'arrivée des renforts

Steve Mandanda s’est également prononcé sur le groupe marseillais renforcé par 7 nouveaux joueurs pendant ce mercato estival. Il assure que la direction de l’ OM a été bien inspirée en renforçant l'équipe logée au Vélodrome, car le besoin se faisait sentir depuis. « C'est sûr qu'il y a eu beaucoup de changements par rapport au groupe de la saison dernière. Je pense que c'est une bonne chose, il y avait besoin de changer et je pense que cela a été très bien fait. En tout cas, on a un groupe assez équilibré avec pas mal de joueurs d'expérience et des jeunes, mais des jeunes qui ont pas mal de vécu. C'est bien d'avoir ce genre d'effectif », a confié le dernier rempart de 36 ans.

Pour les nouveaux joueurs de l' OM, ce sont : Gerson, Mattéo Guenzouzi, Cengiz Ünder, Luan Peres Petroni, Konrad de la Fuente, William Saliba et évidemment Pau Lopez.