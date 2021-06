PSG Mercato : Un portier parisien vers un retour en Espagne

Publié par Ange A. le 19 juin 2021 à 22:45

Le Paris Saint-Germain s’apprête à accueillir Gianluigi Donnarumma. L’arrivée du portier italien ouvre la porte au départ d’un autre gardien formé au PSG. Lequel serait courtisé par un outsider de La Liga.

Donnarumma annoncé, un portier sur le départ au PSG

Après la signature de Georginio Wijnaldum, le Paris Saint-Germain espère boucler une nouvelle arrivée gratuite. Le PSG ne manque pas de pistes de prestige à zéro euro pour son mercato estival. Sergio Ramos, Lionel Messi ou encore Gianluigi Donnarumma sont sur les tablettes du club francilien. S’agissant du portier italien, sa signature à Paris est annoncée dans les prochaines heures. Le joueur en fin de contrat à l’AC Milan devrait passer sa visite médicale lundi avant de parapher son juteux contrat avec le club de la capitale. Seulement, l’arrivée du gardien de 22 ans risque d’engendrer des départs à ce poste. Titulaire chez les gardiens, Keylor Navas est notamment annoncé sur le départ. Outre le Costaricien, Alphonse Areola pourrait encore quitter son club formateur cet été.

Un nouveau prêt dans les tuyaux pour Areola ?

Le média espagnol La Voz de Galicia révèle en effet un intérêt du Celta Vigo pour Alphonse Areola. Le 8e de Liga la saison dernière entend profiter de l’arrivée de Donnarumma pour recruter le champion du monde tricolore dans le cadre d’un prêt. Le club galicien aurait même déjà noué des contacts avec le portier selon la source locale. En cas de départ en prêt au Celta, Areola signerait son retour en Espagne après des piges à Villareal (2015-2016) et au Real Madrid (2019-2020). Formé au Paris Saint-Germain, le gardien de but n’a jamais bénéficié de la confiance de sa direction. Lorsqu’il n’a pas été mis en concurrence par des portiers étrangers (Trapp et Buffon notamment), le portier de 28 ans a quitté la capitale pour partir en prêt. La saison dernière, il était d’ailleurs prêté à Fulham avec option d’achat. Mais avec la relégation des Cottagers en Championship, il ne va pas poursuivre sa carrière en Angleterre.