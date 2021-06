PSG Mercato : Une officialisation programmée pour lundi à Paris

Publié par JEAN-LUC D le 19 juin 2021 à 20:26

Nasser Al-Khelaïfi avait déjà annoncé la couleur dans une interview-fleuve accordée au quotidien L’Équipe. Le PSG compte frapper fort durant ce mercato estival. Et après la signature de Georginio Wijnaldum, le club parisien s’apprêté à officialiser sa seconde recrue phare.

Donnarumma, signature au PSG confirmée

L’affaire est désormais bouclée. Leonardo est parvenu à convaincre Gianluigi Donnarumma de s’engager en faveur du Paris Saint-Germain. Les deux parties se sont mis d’accord autour d’un contrat de cinq ans et un salaire de 12 millions d’euros annuels, bonus compris. En fin de contrat avec l’AC Milan, l’international italien de 22 ans va donc défendre les couleurs du PSG dès la saison prochaine. Dans son édition du jour, le quotidien L’Équipe confirme la tendance dans ce dossier et assure que Donnarumma au PSG « c’est fait… Enfin presque » parce qu’il ne reste plus qu’un dernier détail à régler avant l’officialisation de l’arrivée du jeune portier.

Mercato PSG : la date de la signature de Donnarumma connue

Après plusieurs semaines de négociations et de rumeurs incessantes, le Paris Saint-Germain va enfin boucler officiellement la signature de Gianluigi Donnarumma. D’après les informations des médias italiens confirmées ce samedi par L’Équipe, l’ancien gardien de but de l’AC Milan va passer sa visite médicale lundi avant de signer son contrat dans la foulée. Après Georginio Wijnaldum, Donnarumma va lui aussi devenir un joueur du Paris Saint-Germain.

Le compatriote de Marco Verratti sera mis en concurrence avec Keylor Navas, même si la possibilité de le voir rejoindre provisoirement un autre club européen existe également selon le quotidien sportif. En début de semaine, son sélectionneur Roberto Mancini avait validé son choix de carrière.

« Honnêtement, je ne suis pas au courant et je ne sais pas ce qu’il va se passer. ‘Gigio’ est un grand gardien et il prendra sa décision en toute tranquillité. S’il va à Paris, ce serait un bon choix, parce que c’est une grande équipe », avait déclaré l’entraîneur italien.