OM Mercato : Le verdict est connu pour Valentin Rongier

Publié par Ange A. le 20 juin 2021 à 09:30

Valentin Rongier sort d’un exercice pénible avec l’Olympique de Marseille. Blessé à la cheville, le milieu de terrain n’a pas pu faire ses preuves suite à l’arrivée de Jorge Sampaoli. Le board marseillais aurait déjà tranché au sujet de son avenir.

Quel sort pour Valentin Rongier à l’OM ?

Cinquième de Ligue 1 la saison dernière, l’Olympique de Marseille compte vivre un été particulièrement agité. Autant dans le sens des arrivées que celui des départs, des mouvements sont annoncés. Pablo Longoria table notamment sur 11 recrues et 14 ventes durant le mercato. Le président de l’ OM souhaite notamment empocher de jolis chèques sur les cessions de Boubacar Kamara et Duje Caleta-Car. L’exécutif marseillais ne serait pas non plus contre la vente d’un autre milieu de terrain. La Provence révèle ce dimanche que le club sera attentif cet été pour Valentin Rongier. Bien que son contrat court encore jusqu’en 2024, le milieu de terrain ne sera pas retenu en cas d’offre comme le souligne le journal.

Rongier pas dans les plans de Jorge Sampaoli ?

Le quotidien régional rappelle que Valentin Rongier n’a pas eu le temps de faire ses preuves sous Jorge Sampaoli. Blessé à l’arrivée du technicien argentin, il n’a disputé que quatre matchs (225 minutes) sous les ordres du successeur d’André Villas-Boas. Pour la source, l’ancien nantais n’aurait pas convaincu son nouvel entraîneur. Lequel mise sur des arrivées pour bâtir son entrejeu la saison prochaine. Si le Brésilien Gerson sera Marseillais, l’Argentin espère d’autres renforts comme Amine Adli (Toulouse) et Matthéo Guendouzi (Arsenal). Reste donc à attendre quel prétendant va se positionner sur Valentin Rongier cet été. Recruté en 2019 contre 13 millions d’euros, sa valeur marchande est aujourd’hui estimée à 14 millions.