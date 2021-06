Barça Mercato : Griezmann dévoile sa prochaine destination !

Publié par JEAN-LUC D le 20 juin 2021 à 21:33

En plein Euro avec l’équipe de France, Antoine Griezmann a été interrogé sur son avenir. Sous contrat avec le Barça jusqu’en 2024, l’attaquant de 30 ans, coéquipier de Lionel Messi, a les idées claires concernant la suite de sa carrière.

Le PSG est passé à l’action pour Griezmann

Selon plusieurs médias espagnols, le FC Barcelone ne retiendra pas forcément Antoine Griezmann en cas d’offre considérable. Et le Paris Saint-Germain, qui cherche la main sur une grosse star pour pallier un éventuel départ de Kylian Mbappé, se serait d’ores et déjà manifesté dans ce dossier. En effet, le journal Diariogol assure que Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, a transmis une offre de 60 millions d’euros à son homologue du Barça pour tenter de recruter l’ancien avant-centre de l’Atlético Madrid cet été.

Le média espagnol précise que Joan Laporta, qui espère un chèque plus important pour Griezmann n’a pas encore donné de suite à cette proportion du PSG. Qu’à cela ne tienne. Le champion du monde 2018 sait, lui, où il veut terminer sa carrière au terme de son contrat européen en 2024.

Griezmann a choisi où il veut terminer sa carrière

Arrivé en juillet 2019 en provenance de l’Atlético Madrid contre une enveloppe de 120 millions d’euros, Antoine Griezmann rêve de terminer sa carrière aux États-Unis. Profitant d’un entretien avec le journal Le Figaro, le coéquipier de Karim Benzema a dévoilé ses ambitions pour le futur.

« Il me reste encore trois ans à tenir. Je dois faire attention à ma ligne, car à tout moment, je peux glisser… Mon contrat avec Barcelone court jusqu’en juin 2024 et après, je pense que ce sera le bon moment pour partir aux États-Unis », a déclaré le vice-capitaine des Bleus de Didier Deschamps.

Poursuivant, Grizou a déclaré sa flamme pour le pays de l’oncle Sam. « J’adore ce pays, cette culture, la NBA et l’envie de découverte me guide, mais j’ai aussi une famille à bouger. J’aimerais bien ne terminer ma carrière là-bas, mais en étant bon sur le terrain et ne remporter la MLS, pas ne débarquer avec plus rien dans les jambes et ne ressembler à rien sur le terrain. Ça n’aurait aucun sens », a précisé le natif de Mâcon.

Le Paris SG et les autres prétendants sont donc prévenus.