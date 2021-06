OM Mercato : Un précieux renfort confirmé pour Jorge Sampaoli

Publié par Ange A. le 20 juin 2021 à 00:30

Entraîneur de l’ OM depuis mars, Jorge Sampaoli va conserver un collaborateur pour l’exercice avenir. Une bonne nouvelle pour le technicien argentin qui attend du renfort lors du mercato estival.

Arrivé sur le banc de l’Olympique de Marseille en mars, Jorge Sampaoli a tout de même rempli l’un des objectifs du club. L’ OM a terminé à la 5e place de Ligue 1 Conforama, synonyme de qualification pour la prochaine Ligue Europa. En vue du prochain exercice, le technicien argentin va accueillir de nombreux renforts et perdre plusieurs éléments. Président de l’ OM, Pablo Longoria a déjà annoncé 11 recrues et 14 départs à Marseille cet été. Le dirigeant olympien a déjà bouclé l’arrivée d’un premier renfort en la personne de Gerson. Le milieu brésilien de 24 ans arrive en provenance du CR Flamengo. En attendant d’autres renforts pour son effectif, le coach marseillais quant à lui va poursuivre sa pige marseillaise avec un précieux collaborateur.

Sampaoli avec Abardonado à Marseille

Comme le révèle La Provence, Jorge Sampaoli souhaite poursuivre son aventure à l’Olympique de Marseille avec Jacques Abardonado. Surnommé Pancho, ce dernier effectuait notamment un travail de traduction auprès du coach de l’ OM et assurait le lien avec l’équipe réserve. Alors que son contrat expire au terme de la saison, le technicien de 43 ans sera prolongé à la guise de l’entraîneur argentin. Celui-ci étant satisfait des services de ce collaborateur. Le technicien argentin devrait également composer avec le même staff technique la saison prochaine. Reste plus qu’à attendre les nombreux renforts promis par Pablo Longoria. L’Olympique de Marseille souhaite notamment enrôler David Luiz. Une rencontre est annoncée entre le défenseur brésilien et l’entraîneur marseillais. Ce dernier souhaite convaincre l’ancien parisien de rejoindre la Canebière cet été. En fin de contrat à Arsenal, le défenseur de 34 ans serait intéressé par un dernier challenge en Europe avant un retour au bercail.