LOSC Mercato : L'AC Milan proche de frapper un autre coup ?

Publié par Ange A. le 21 juin 2021 à 10:30

Gianluigi Donnarumma sur le départ, l’AC Milan a recruté Mike Maignan cet été. Le club lombard aurait un autre joueur du LOSC dans le viseur comme l’indique la presse italienne.

Un autre joueur du LOSC courtisé par l’AC Milan

Champion de France, le Lille OSC va enregistrer plusieurs départs durant le mercato estival. À un an de l’expiration de son contrat, Christophe Galtier souhaite quitter le club nordiste. Le technicien marseillais est annoncé à l’OGC Nice. Le LOSC a déjà encaissé un premier chèque suite à la vente de Mike Maignan. Le portier de 25 ans s’est engagé avec le club lombard jusqu’en 2026. Le vice-champion d’Italie ne compte pas s’arrêter là, comme le révèle Calcio Mercato. Le portail italien assure en effet que les milanais ont un autre Lillois dans son viseur. D’après la source transalpine, les Rossoneri visent la signature de Jonathan Ikoné. Au club depuis 2018, il est encore sous contrat avec Lille jusqu’en 2023.

Un départ pour Ikoné cet été ?

Alors qu’il lui reste encore deux années de contrat, Jonathan Ikoné pourrait quitter le Lille OSC cet été. En quête de liquidités, le LOSC est disposé à céder son numéro 10 contre un joli chèque. Un pactole semble d’ailleurs promis à la direction du club nordiste puisque la valeur marchande d’Ikoné est estimée à 30 millions d’euros sur Transfermarkt. Reste plus qu’à savoir si l’AC Milan compte proposer autant pour recruter l’international tricolore (4 sélections/1 but). Le club italien a déboursé 15 millions d’euros, bonus compris, pour signer Mike Maignan. Pour ce qui pourrait être sa dernière année à Lille, Jonathan Ikoné a disputé 48 matchs pour 7 buts inscrits et a délivré autant de passes décisives.