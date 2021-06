ASSE Mercato : Énorme revirement en vue pour Jessy Moulin

Publié par Ange A. le 22 juin 2021 à 09:30

À 35 ans, Jessy Moulin est ouvert à un départ de l’AS Saint-Étienne, plus précisément vers la Major League Soccer. Mais le portier de l’ ASSE pourrait revoir ses plans cet été.

Jessy Moulin ne ferme pas la porte à un départ de l’ ASSE

Alors qu’il lui reste encore un an de contrat avec l’AS Saint-Étienne, Jessy Moulin est un candidat au départ. Un transfert du gardien de but est d’autant plus possible que de nombreux départs sont attendus à l’ ASSE. Claude Puel souhaite en effet réduire son effectif et alléger la masse salariale des Verts. De même, il n’est pas certain que le portier de 35 ans reste le numéro 1 à son poste la saison prochaine. Éloigné des terrains en fin de saison en raison d’une blessure, il a été remplacé par Étienne Green. Au vu de ses performances, le portier de 20 ans est pressenti pour passer premier dans la hiérarchie. Formé à Saint-Étienne, Jessy Moulin n’exclut donc pas un départ de son club. Dans un entretien à France Bleu Loire, il révélait son envie de rejoindre la Major League Soccer. Mais la tendance actuelle n’est plus à un départ en MLS.

Le rêve américain s’éloigne pour Moulin

Comme le souligne But Football, les plans de Jessy Moulin seraient en train de tomber à l’eau. Le média en ligne révèle que le portier de l’AS Saint-Étienne n’a plus de nouvelles de son intermédiaire de l’autre côté de l’Atlantique. La source assure que « ses contacts se sont en effet refroidis et il est sans nouvelle depuis deux semaines de l’intermédiaire en question ». Le portier pourrait donc aller au terme de son contrat avec l’ ASSE.