ASSE Mercato : Déjà une date pour le départ de Jessy Moulin

Publié par Ange A. le 17 juin 2021 à 09:00

Après sa fin de saison prématurée, Jessy Moulin ne devrait plus arborer le maillot de l’AS Saint-Étienne. À un an de la fin de son contrat, le portier de 35 ans est notamment disposé à relever un dernier challenge en MLS.

Ça se précise pour le départ de Jessy Moulin cet été

« Ça me fait rêver, la MLS c’est le rêve américain ! Ça commence à être un championnat incroyable. Après ça reste un rêve, on verra mais Saint-Étienne c’est quand même ma ville et mes couleurs ». Avec cette sortie sur France Bleu Loire, Jessy Moulin avait confirmé son attrait pour la Major League Soccer. À un an de l’expiration de son contrat à l’ASSE, le portier de 35 ans ouvre la porte à un départ de son club formateur. Un départ de l’ASSE d’autant plus plausible qu’il a perdu sa place de titulaire en fin de saison. Blessé aux ischios-jambiers, il a vu sa saison prendre fin prématurément. Depuis, Claude Puel a conforté Étienne Green dans les cages. Intéressé par la MLS, le portier stéphanois est fixé sur la date d’ouverture du mercato en Amérique du Nord. Le marché estival y ouvre ses portes le 7 juillet prochain.

Déjà deux prétendants pour Moulin ?

Contrairement aux clubs européens, les franchises nord-américaines continuent à jouer durant le mercato estival. Cette fenêtre est l’occasion pour bon nombre d’entre eux de signer des renforts en milieu de saison comme le font les formations du Vieux Continent en hiver. S’agissant de Jessy Moulin, deux franchises seraient intéressées par son profil. Le portail mlssoccer.com indique en effet que le portier de l’AS Saint-Étienne pourrait poser ses valises à Portland ou à Montréal. La formation américaine a enregistré les blessures de ses trois gardiens depuis le début de la saison. Quant à la franchise canadienne, elle souhaite se renforcer dans plusieurs secteurs. Recruter au poste de gardien est notamment une priorité pour les Canadiens cet été.