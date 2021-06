OL Mercato : Les révélations de Memphis Depay sur son transfert

Publié par ALEXIS le 22 juin 2021 à 12:00

Memphis Depay a quitté l’ OL librement au terme de son contrat. Il s’est engagé avec le FC Barcelone. C'est un nouveau palier franchi selon les dires de l’attaquant néerlandais après sa signature.

OL : Memphis Depay, « venir au Barça est un grand pas en avant... »

En manque de temps de jeu à Manchester United, Memphis Depay avait rejoint l’ OL en janvier 2017 pour tenter de lancer sa carrière qui mettait du temps à décoller. Et il a réussi son pari en s’imposant chez les Gones et en Ligue 1. Grâce à ses statistiques impressionnantes avec le club rhodanien, il a attiré l’attention du Barca sur lui. À la demande de son compatriote Ronald Koeman, Memphis Depay a ainsi rejoint le club catalan sans indemnité de transfert. Il s’est engagé pour deux ans, plus une année supplémentaire en option.

Revenu sur son parcours, le buteur de 27 ans a admis qu’il a connu des périodes compliquées, en référence à son passage à Manchester United (juillet 2015 au 20 janvier 2017). « Dans ma carrière, il y a toujours eu des hauts et des bas, des bons et de mauvais moments. Tout ça fait que vous apprenez beaucoup », a fait remarquer l’ex-capitaine de l’ OL. La recrue des Blaugrana a justifié son choix ensuite. « C’est pour ça que venir au Barça est un grand pas en avant pour ma carrière », a-t-il indiqué, tout en rappelant qu’il rêvait depuis tout petit de jouer dans un grand club du calibre du club catalan.

Des statistiques impressionnantes

En quatre saisons et demi à l'Olympique Lyonnais, l’international néerlandais a marqué 76 buts et délivré 55 passes décisives en 178 matchs disputés, toutes compétitions confondues. La saison dernière, Memphis Depay a été le 2e meilleur buteur et le meilleur passeur décisif de Ligue 1, avec respectivement 20 buts et 12 passes décisives en 37 matchs joués. Lors de la saison 2019-2020, il avait conduit Lyon jusqu'en demi-finale de la Ligue des champions, après six mois d'indisponibilité due à une rupture du ligament croisé du genou gauche, contractée en décembre 2019.