OM Mercato: Grand attaquant, Pablo Longoria proche d’un exploit

Publié par JEAN-LUC D le 22 juin 2021 à 15:00

Décidés à offrir à Jorge Sampaoli une équipe compétitive pour la saison prochaine, l’ OM et Pablo Longoria s’activent sur le marché estival. Les dirigeants marseillais se rapprochent même d’un gros coup pour le poste d’attaquant.

Mercato OM : Pablo Longoria tient son numéro 9

Depuis l’avènement de Frank McCourt en 2016, l’ OM est à la recherche de son grand attaquant. Si les supporters marseillais ont rêvé durant six mois avec Mario Balotelli en 2019 (15 matchs, 8 buts), Pablo Longoria veut concrétiser cette promesse de la direction du club sur le long terme. Et aux dernières nouvelles, le président de l’Olympique de Marseille se rapproche de son objectif. En effet, d’après les informations du journal La Provence, les dirigeants de l’équipe phocéenne sont plutôt optimistes concernant le dossier Arkadiusz Milik.

Si les médias locaux et étrangers ont annoncé durant plusieurs semaines que l’attaquant prêté par le Napoli jusqu’en 2022 allait quitter Marseille cet été, la tendance semble désormais pencher en faveur du champion d’Europe 1993. Le quotidien régional explique que malgré l’intérêt de grands clubs européens comme le PSG, la Juventus de Turin et l’Atlético de Madrid, Arkadiusz Milik devrait poursuivre son aventure dans la cité phocéenne la saison prochaine.

S’il parvient à retenir l’international polonais de 27 ans, Pablo Longoria peut se vanter d’avoir réussi un gros coup pour l’attaque de l’Olympique de Marseille. D’ailleurs, lors de sa présentation officielle en janvier dernier, Longoria avait dit de Milik qu’il est l'un « des meilleurs joueurs à son poste en Europe ». Efficace et adroit devant le but adverse, le compatriote de Robert Lewandowski a inscrit dix buts (8) en seize (16) matchs sous le maillot de l’ OM. Après la résolution du dossier du grand attaquant, le boss de l’ OM va maintenant s’attaquer sur les autres dossiers brûlants de ce mercato estival.

Pablo Longoria poursuit son mercato

Ce sont au total 11 recrues que l’Olympique de Marseille compte s’offrir cet été. Après avoir bouclé le transfert de Gerson, milieu de terrain de Flamengo, et trouvé un accord avec le FC Barcelone pour le prêt avec option d’achat de 5 millions d’euros de l’ailier international américain Konrad de la Fuente (19 ans), l’ OM continue de prospecter pour renforcer l’effectif de Jorge Sampaoli. En déplacement à Fos-sur-Mer dans le cadre du partenariat avec l’ OM, Pablo Longoria a annoncé la couleur pour le recrutement. « Me faire interpeller ici sur Kamara ? C’est normal. Ceux qui aiment le football aiment le mercato. Ils veulent savoir ce qu’on va faire dans les prochaines semaines. C’est la période. Une grande annonce à faire ? Je n’ai pas d’annonce pour le moment. On continue à travailler avec la même passion du premier jour », a déclaré le président marseillais au micro de Maritima.