OM Mercato : Une autre grosse menace pour Arkadiusz Milik

Publié par ALEXIS le 05 juin 2021 à 14:30

Déjà menacé par la Juventus et le PSG pour Arkadiusz Milik, l’ OM a un sérieux souci à se faire pour conserver son meilleur buteur. Une autre grosse écurie a débarqué sur les rangs pour le recruter cet été.

OM : L'AC Milan débarque sur les rangs pour Milik

Attaquant prêté à l’ OM par le SSC Naples, Arkadiusz Milik est sur les tablettes de plusieurs clubs lancés à la recherche d’un avant-centre décisif. C’est le cas de la Juventus de Turin qui a tenté de recruter ce dernier pendant le mercato d’hiver, mais aussi du PSG, en quête d'un renfort offensif. Le club de la capitale songe au N°19 de l’Olympique de Marseille pour parer à toutes les éventualités.

En effet, la rumeur du mercato estival évoque l’envie de départ de Mauro Icardi. Aussi, le Paris Saint-Germain n'est plus certain de garder Moise Kean. Everton se montre gourmand et réclame 52 M€ pour son transfert définitif. Rappelons que l'Ivoiro-Italien a été prêté à Paris pour une saison, mais sans option d’achat. Le nom d’Arkadiusz Milik a même été associé à l’AS Rome, dès les premiers jours de la nomination de José Mourinho sur le banc de touche de La Louve.

Et ce n’est pas tout, concernant les courtisans du buteur de l’ OM ! Ce samedi, la Gazzetta Dello Sport fait savoir qu’il intéresse également l’AC Milan. Le club lombard se tient prêt à passer à l’offensif pour transférer le Polonais depuis que la piste menant vers Olivier Giroud s’est éteinte. Libre ce mois de juin, le Français de 34 ans a prolongé son contrat d’une saison à Chelsea, soit jusqu’au 30 juin 2022. Après le départ de Mario Mandzukic (35 ans) et un Zlatan Ibrahimovic (39 ans) vieillissant, l’AC Milan songe sérieusement à Arkadiusz Milik pour se renforcer en pointe, si l’on en croit la source.

Meilleur buteur de Marseille en seulement 15 matchs disputés

Arkadiusz Milik a rejoint l’ OM le 21 janvier 2021, sous la forme d’un prêt pour 18 mois (jusqu'en juin 2022) avec une obligation d’achat avec conditions. En seulement quatre mois de présence au sein de l’équipe phocéenne, l’attaquant de 27 ans a été décisif. Il a marqué 9 buts en 15 matchs de Ligue 1 disputés, terminant ainsi meilleur buteur des Olympiens devant Florian Thauvin (8 buts en 36 matchs joués).

Pour que Marseille dispose définitivement de l’international polonais, il doit débourser 12 M€. Cependant, les clubs désireux de le transférer doivent proposer plus que ce montant pour le débaucher du Vélodrome. À noter que la valeur marchande de ce dernier est par ailleurs estimée à 22 M€.