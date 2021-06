RC Strasbourg : Un renfort polonais en approche pour Stéphan

Publié par Ange A. le 23 juin 2021 à 06:45

Suite au départ de Frédéric Guilbert, en fin de contrat, le RC Strasbourg doit se trouver un nouveau latéral droit. Aux dernières nouvelles, le RCSA pourrait frapper un coup du côté de la Pologne.

Un défenseur polonais dans le viseur du RC Strasbourg

Le RC Strasbourg va profiter du mercato estival pour compenser certains manques de son effectif. Nouvel entraîneur du Racing, Julien Stéphan souhaite notamment enrôler un nouvel arrière droit. D’après les informations de L’Équipe, l’ancien coach du Stade Rennais est en passe d’être exaucé. Le journal national assure en effet que le technicien breton pourrait accueillir un espoir polonais comme arrière droit. La direction du RCSA cible en effet Karol Fila. Âgé de 23 ans, la cible du club alsacien évolue actuellement au Legia Gdansk. Il ne lui reste plus qu’un an de contrat avec son club formateur. La formation polonaise serait disposée à lâcher son international U21. Le montant de l’opération ne devrait pas coûter plus de 2 millions d’euros à Strasbourg.

Enfin le successeur de Kenny Lala à Strasbourg ?

Karol Fila a terminé le dernier exercice avec 2 buts et autant de passes décisives en 29 matchs. Intéressé par le jeune polonais, le RC Strasbourg entend assurer le départ de Kenny Lala sur le long terme. L’arrière droit de 29 ans a quitté le Racing en février pour poursuivre sa carrière en Grèce du côté de l’Olympiakos. Suite à son départ, le RCSA a obtenu la signature en prêt sans option de Frédéric Guilbert. Le joueur d’Aston Villa a réalisé une pige intéressante avec un but et 4 passes décisives en 14 matchs. Il va retourner en Angleterre cet été.