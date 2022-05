RC Strasbourg Mercato : C'est fait, un cadre au milieu signe au RCSA !

Publié par Dylan le 24 mai 2022 à 15:50

RC Strasbourg Mercato : Après avoir obtenu sa première recrue avec Lucas Perrin, le RCSA officialise la signature d'un cadre au milieu.

RC Strasbourg Mercato : Sanjin Prcic rempile jusqu'en 2025

Alors que le RC Strasbourg vient de clôturer une saison à la fois belle et malheureuse, puisqu'il a terminé à la 6e place, soit la première place non-européenne, le club alsacien peut néanmoins se satisfaire d'une première prolongation de contrat officielle. Elle vient du milieu de terrain Sanjin Prcic (28 ans), devenu un cadre de l'effectif depuis son arrivée il y a trois ans en provenance de Levante, club de Liga.

Le RCSA vient de l'annoncer sur son compte Twitter, Sanjin Prcic prolonge officiellement avec le club jusqu'en juin 2025, alors que le joueur arrivait en fin de contrat à l'issue de la saison. C'est forcément une grande nouvelle pour tous les amoureux du Racing, qui verront à nouveau Prcic défendre les couleurs alsaciennes la saison prochaine. Après avoir tenté sa première expérience à l'étranger avec le Levante UD, le Belfortain avait été prêté par le club espagnol à Strasbourg à l'été 2019, et le joueur n'est plus jamais reparti.

« C’était mon vœu », Prcic très heureux de poursuivre l'aventure

Sanjin Prcic a évidemment réagi à l'annonce de sa prolongation officielle avec le RC Strasbourg. « Je suis très heureux de poursuivre ma route avec le Racing. C’était mon vœu, de rester dans la continuité des années que j‘ai déjà passées ici et dans un excellent environnement. Que ce soit au club et en ville, je me sens épanoui à Strasbourg. Je me réjouis de vivre encore cette formidable ambiance qui est celle de la Meinau. Après trois saisons et demie avec le Racing, j’ai l’envie de progresser encore et d’aider le club dans ses objectifs », a déclaré l'ancien sochalien.

Sanjin Prcic suit donc l'exemple de l'emblématique milieu de terrain strasbourgeois Dimitri Liénard (34 ans), présent au club depuis 2013 et qui avait prolongé l'été dernier avec le Racing. Il s'agit de la première prolongation de contrat officialisée cette saison du côté du RCSA, qui espère voir d'autres cadres rester (Ludovic Ajorque, Adrien Thomasson, Frédéric Guilbert...). Du côté des arrivées, seul Lucas Perrin (ex-OM) figure parmi les nouvelles recrues de Strasbourg pour le moment.