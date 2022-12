RC Strasbourg Mercato : Un retour surprise en vue au RCSA ?

Publié par Ange A. le 09 décembre 2022 à 04:21

Rentré à Aston Villa après un prêt au RC Strasbourg, Frédéric Guilbert est revenu sur son passage au RCSA et évoque un retour en Ligue 1.

Proche de décrocher une place en Coupe d’Europe la saison dernière, le Racing Club de Strasbourg n’y arrive pas cette année. À la trêve, le RC Strasbourg est avant-dernier du championnat. Le club alsacien pourrait recruter des renforts lors de la prochaine fenêtre des transferts afin de lutter pour son maintien dans l’élite. Alors qu’un important recrutement est évoqué cet hiver, un ancien est disposé à revenir à La Meineau. Prêté au RCSA de janvier 2021 à juin 2022, Frédéric Guilbert reste ouvert à un retour à Strasbourg. L’arrière droit est retourné à Aston Villa cet été après sa pige alsacienne. Le club alsacien pensait avoir fait le bon choix en signant le Parisien Collin Dagba. Mais celui-ci est freiné par les blessures. Quant à Guilbert, il n’évolue qu’avec l’équipe réserve des Villans.

RC Strasbourg Mercato : L’énorme appel du pied de Frédéric Guilbert

Dans un entretien à Alsa’Sports, l’arrière droit de 27 ans est revenu sur son départ du Racing Club de Strasbourg. Frédéric Guilbert reste marqué par ce départ du RCSA. « J’ai passé l’été à me refaire les scénarios possibles concernant mon comportement et comment j’avais été et ce que j’avais fait durant cette année de prêt… Mais je n’ai pas vraiment trouvé d’explications », a d’abord lâché l’ancien Strasbourgeois avant d’ouvrir la porte à un retour en Alsace.

« J’accepte le choix du club, et si demain je les croise ce sera avec un grand plaisir. De mon côté, il n’y a pas de problème. J’ai eu un peu d’amertume au début parce que ça me tenait à cœur de revenir dans ce club et cette magnifique région. C’est le football, il a fallu rebondir », a confié le latéral en fin de contrat à Aston Villa. Reste maintenant à savoir si Marc Keller répondra favorablement à cet appel.