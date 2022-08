RC Strasbourg-AS Monaco : Les compos, une pluie d'absents à l'ASM

Publié par Anthony le 05 août 2022 à 18:42

RC Strasbourg-AS Monaco : Samedi, le RCSA, 6e du précédent exercice reçoit l'ASM. Découvrez les compos probables des deux clubs.

RC Strasbourg-AS Monaco : De nombreux absents du côté de l'ASM

L'AS Monaco débute difficilement sa saison après avoir concédé un nul sur sa pelouse lors du 3e tour préliminaire contre le PSV Eindovhen (1-1) et espère pouvoir se lancer en vue du match retour au Pays-Bas. Mais l'adversaire est de taille, la Principauté n'a remporté qu'un seul de ses huit derniers matchs contre le club alsacien. Pour cette première journée de Ligue 1, l'ASM connaîtra beaucoup d'absents avec 4 joueurs indisponibles et 2 incertains.

Philippe Clement a déclaré en conférence de presse jeudi dernier que Aleksandr Golovin ainsi que Kevin Volland ne pourront pas participer au match suite à des suspensions. Caio Henrique ne s'est toujours pas entraîné avec le groupe à cause du Covid et Harrison Marcelin est blessé. Au niveau des incertains, Benoît Badiashile " s'est entraîné avec ballon, mais pas toute la séance. C'est limite, limite pour ce week-end ou mardi. Même chose pour Myron ".

Sofiane Diop devrait quant à lui débuter la rencontre sur le banc. " Il a manqué toute la préparation. Il peut maintenant faire les choses à fond pendant dix, vingt minutes. Pour l'instant, pas plus. " Il devrait laisser sa place à la nouvelle recrue Takumi Minamino au poste de deuxième attaquant. En pointe, le capitaine Wissam Ben Yedder pourrait être accompagné sur les ailes de Krépin Diatta et de Gelson Martins qui a fait une bonne rentrée contre le PSV. De son côté, Breel Embolo devrait connaître du temps de jeu en seconde période.

RC Strasbourg-AS Monaco : Un effectif en forme au RCSA

Le RC Strasbourg revient d'une victoire 3-0 face à Liverpool à Anfield après avoir aligné son onze habituel. Le club alsacien espère pouvoir lancer la machine en Ligue 1 face à une équipe qui peut s'avérer fatiguée suite au match contre le PSV. Après avoir terminé 6e lors du précédent exercice à seulement trois points d'arracher l'Europa Conférence League, le club espère bien pouvoir se qualifier pour une compétition européenne cette saison. Contre l'ASM, très peu de changement sont attendus, avec une attaque Ajorque et Diallo soutenue par Thomasson. Colin Dagba étant toujours blessé, Marvin Senaya devrait être titularisé, lui qui a délivré deux passes décisives lors du dernier match de préparation.

Compo probable de l'AS Monaco :

Gardien : Nübel

Défenseurs : Aguilar, Disasi, Maripán, Jakobs

Milieux de terrain : Fofana, Jean Lucas, Diatta, Minamino, Martins

Attaquant : Ben Yedder

Compo probable du RC Strasbourg :

Gardien : Sels

Défenseurs : Liénard, Le Marchand, Nyamsi, Perrin, Senaya

Milieux de terrain : Bellegarde, Aholou, Thomasson

Attaquants : Ajorque, Diallo