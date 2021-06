OM Mercato: 3 M€, ça sent bon pour ce latéral de La Liga

Publié par Ange A. le 23 juin 2021 à 08:05

L’Olympique de Marseille est en passe d’accueillir un nouveau renfort. Pablo Longoria, le président de l’ OM, touche au but pour une vieille connaissance évoluant du côté de La Liga.

Un autre joueur de Liga à l’ OM cet été ?

Le mercato estival de l’Olympique de Marseille commence à s’emballer. Mardi, l’ OM a signé deux nouvelles recrues. Bilal Nadir et Salim Ben Seghir ont rejoint le club phocéen en provenance de l’OGC Nice. Après ces signatures, Pablo Longoria continue de s’activer sur le marché des transferts. Le président marseillais a en effet promis 11 recrues à son entraîneur Jorge Sampaoli cet été. Le dirigeant olympien pourrait frapper quelques coups en Liga. Marseille serait déjà parvenu à un accord avec le FC Barcelone pour le transfert de l’ailier américain Konrad de La Fuente. L’opération aurait été bouclée à hauteur de 3,5 millions d’euros. En attente de l’officialisation de cette arrivée, l’Espagnol vise un autre joueur de Liga en la personne de Daniel Wass. Les voyants sont au vert pour l’arrière droit danois.

Bientôt les retrouvailles entre Longoria et Wass à Marseille ?

Pour La Provence, l’intérêt de l’Olympique de Marseille ne laisserait pas Daniel Wass insensible. Le latéral droit danois ne serait pas contre des retrouvailles avec Pablo Longoria à l’ OM. Le président marseillais avait déjà recruté l’arrière droit de 32 ans en 2018. À l’époque, il officiait encore comme directeur sportif au FC Valence. Le club Che ne serait pas également contre une vente de son latéral international (33 sélections) à un an de l’expiration de son contrat. Un montant compris entre 2 et 3 millions d’euros suffirait à convaincre la direction de Valence. En cas de transfert à Marseille, Daniel Wass effectuerait alors son retour en France six ans après son départ d’Evian Thonon-Gaillard pour le Celta Vigo.