OM Mercato : Un plan B à Valence en cas d'échec pour Lirola ?

Publié par Ange A. le 18 juin 2021 à 00:30

Alors qu’il souhaite rester à l’Olympique de Marseille, Pol Lirola doit faire face à la fermeté de la Fiorentina. Président de l’ OM, Pablo Longoria creuserait une vieille piste en Liga, du côté de Valence, un club où il a officié.

Une autre piste envisagée par l’ OM au poste de latéral

Satisfait des performances de Pol Lirola, l’Olympique de Marseille souhaite définitivement le conserver. Le latéral droit a rejoint l’ OM en janvier en prêt avec option de la Fiorentina. Durant sa demi-saison au club phocéen, il a pris part à 22 rencontres (19 titularisations) pour 2 buts et autant de passes décisives. Suffisant pour convaincre le club provençal de le retenir. Si le joueur est ouvert à un transfert à Marseille, Pablo Longoria est freiné par l’intransigeance de La Viola. Le club italien tient aux 12 millions d’euros inclus comme option. Un montant que le dirigeant olympien souhaite revoir à la baisse. Alors que le pensionnaire de Serie A fait montre de fermeté, le président marseillais penserait à une vieille connaissance en Liga.

Un coup à jouer à Valence pour Longoria ?

Ancien directeur sportif du FC Valence, Pablo Longoria pourrait piocher au club Che pour s’offrir un nouveau latéral droit. La Cadena SER révèle un intérêt du président de l’Olympique de Marseille pour Daniel Wass. Âgé de 31 ans, l’arrière droit n’a plus qu’un an de contrat avec les Naranjas. Un départ de l’international danois (32 sélections) est donc possible cet été pour éviter de le perdre en tant que joueur libre dans un an. Dans ce dossier, le dirigeant olympien dispose d’un certain atout. Le défenseur est une ancienne recrue du président de l’ OM. Il a rejoint Valence en 2018 lorsque l’Espagnol y officiait encore en tant que directeur sportif.

Selon Record, le joueur passé par Evian ne serait pas insensible à l’intérêt de Marseille. Le journal portugais assure que Wass a repoussé les avances du Sporting Lisbonne, champion du Portugal. Il ne reste plus qu’à savoir si le latéral (coté à 7 millions d’euros sur Transfermarkt) signera son retour en Ligue 1 du côté de l’ OM. Réponse dans les prochaines semaines.