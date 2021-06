FC Nantes Mercato : Officiel, le FCN tient la doublure de Lafont

Publié par ALEXIS le 23 juin 2021 à 17:56

C’est officiel, le FC Nantes a signé sa première recrue estivale. Il s’agit d’un jeune gardien de but en provenance du Royal Charleroi Sporting Club en Belgique. Il débarque chez les Canaris pour être la doublure d’Alban Lafont (24 ans).

Le FC Nantes s'offre Rémy Descamps

Le FC Nantes a officialisé la signature de Rémy Descamps (25 ans). Il a paraphé un contrat de trois saisons, soit jusqu’à fin juin 2024. « Le FCN et le Royal Charleroi Sporting Club (Belgique, Jupiler Pro League) ont trouvé un accord pour le transfert définitif de Rémy Descamps (24 ans). Le gardien de but français s’est engagé pour les 3 prochaines saisons avec les Jaune et Vert. Le club nantais souhaite la bienvenue à Rémy Descamps dans la cité des Ducs », ont fait savoir les Canaris dans un communiqué officiel sur leur site internet. La recrue estivale du FC Nantes est un ancien pensionnaire du centre de formation du PSG. Il avait intégré l’académie du club de la capitale en 2013. Avec les U19 des Rouge et Bleu, il a disputé notamment la Youth League (17 matchs) et a joué la finale face à Chelsea en 2016.

Rémy Descamps veut découvrir la Ligue 1

Portier de la réserve, Rémy Descamps avait fait quelques apparitions dans le groupe professionnel du Paris Saint-Germain, mais il n’a jamais joué avec l’équipe A. Avant de s’engager avec Charleroi en août 2019, le natif de l’arrondissement de Lille avait été prêté par le PSG à Tours FC (2017-2018) et à Clermont Foot (2018-2019) en Ligue 2. Il a donc l'opportunité de jouer en Ligue 1 pour la première fois la saison prochaine avec le FC Nantes. La saison dernière, Rémy Descamps a pris part à 14 matchs en Jupiler Pro League sous les couleurs des Zèbres. Il a encaissé 20 buts pour 2 clean sheet réussis.