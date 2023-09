Après sa victoire spectaculaire face au FC Lorient samedi, le FC Nantes prépare son choc face au Stade Rennais, et une grande nouvelle est tombée.

FC Nantes : Alban Lafont devrait être titulaire face au Stade Rennais

De retour dans le groupe du FC Nantes plus de cinq semaines après sa blessure, Alban Lafont n'a pas été titularisé par son entraîneur Pierre Aristouy. Une décision qui s'explique sans doute par le fait que les Canaris iront à Rennes dimanche prochain, et qu'aucun risque ne voulait être pris envers le gardien numéro 1. Car oui, Alban Lafont devrait bien faire son retour au Roazhon Park en tant que titulaire dans les buts nantais d'après L'Équipe, lui qui ne sent plus aucune douleur et qui s'entraîne normalement depuis plusieurs jours.

Rémy Descamps devrait donc retrouver le banc des remplaçants, après avoir garder les cages pendant près de 5 matchs. Samedi face à Lorient, il a réalisé un arrêt décisif juste avant le 5e but inscrit par Moses Simon, pour permettre à son équipe de prendre les trois points.

Stade Rennais-FC Nantes : Enfin un vrai derby ?

Ces dernières années, lorsqu'il s'agit de se déplacer au Roazhon Park, les Jaune et Vert se font souvent marcher dessus par leur rival. Pour retrouver trace du victoire nantaise en Bretagne sur la pelouse du SRFC, il faut remonter au 29 septembre 2013 avec une victoire 3-1 des Canaris. Depuis, le Stade Rennais s'impose quasiment à chaque fois, et les matchs sont la plupart du temps à sens unique. Mais cette saison, la donne pourrait être bien différente.

D'abord parce que les Rouge et Noir sont en difficulté malgré leur invincibilité (5 matchs nuls consécutifs) et surtout parce que le FC Nantes monte en puissance. Les deux équipes sont très proches, aussi bien en terme de niveau de jeu, que sur le plan comptable (8 points chacunes). Ce derby pourrait donc être bien plus explosif que les années précédentes, et c'est peut-être le bon moment pour le FC Nantes de briser la malédiction au Roazhon Park.