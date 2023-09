Écarté des terrains depuis août dernier, Alban Lafont devrait faire son retour contre Rennes. Pour un ex-joueur du FCN, son statut est toujours intact.

Mercato FC Nantes : Jérôme Alonzo juge l'importance d'Alban Lafont

Les supporters attendent son retour avec impatience. Écarté des terrains depuis le 13 août dernier, lors d'une rencontre de Ligue 1 face à Toulouse (1-2), Alban Lafont devrait faire son retour contre le Stade Rennais. Les Canaris doivent affronter leurs rivaux dimanche à 20h45, au stade de la Beaujoire pour le compte de la 7ème journée de championnat. Deux absences sont déjà notées, avec Ignatius Ganago et Fabien Centonze.

Très sollicité cet été, le portier de 24 ans n'était pas vraiment insensible à un départ. Cependant, sa blessure avait stoppé les doutes sur son avenir. Pour Jérôme Alonzo, ancien gardien du FCN entre 2008 et 2010, son statut de numéro 1 n'a pas été affecté. « Depuis deux ou trois ans, c’est un gardien qui gagne des points. Si la saison promet d’être difficile, Alban te fera gagner les cinq ou six points qui te sauveront, j’en suis sûr » a-t-il loué dans les colonnes de Ouest-France.

Quel avenir pour Rémy Descamps ?

Si Alban Lafont resterait le premier choix des Canaris, Jérôme Alonzo revient également sur la situation de Rémy Descamps. Le gardien de 27 ans a profité des mésaventures de son coéquipier pour prendre sa place dans les buts avec brio. S'il encaisse beaucoup de buts, à l'image des matchs spectaculaires contre l'AS Monaco (3-3, 3ème journée) ou le FC Lorient (5-3, 6ème journée), Descamps a su démontrer ses qualités. « J’ai trouvé Rémy très bon dans le jeu aérien contre Marseille [...] » vante notamment le consultant de Prime Video.

Pourtant, l'avenir du numéro 2 devrait désormais s'assombrir. Avec le retour d'Alban Lafont dans les buts, son temps de jeu va considérablement diminuer. Une conséquence qui pourrait affecter son moral, lui qui a été l'auteur de plusieurs grosses performances cette saison. « Si tu remets la hiérarchie en cause dès qu’une doublure a réalisé un bon match, ce n’est plus possible. Dans ce cas, tu n’as clairement plus un n°1 et un n°2. [...] Si cette situation ne lui convient pas, il devra sans doute se faire prêter ou partir » a ajouté Jérôme Alonzo. Reste à savoir comment Pierre Aristouy, l'entraîneur nantais, perçoit cette hiérarchie.