Le FC Nantes accueille le FC Lorient pour la sixième journée de Ligue 1 à 17 heures. Découvrez la composition probable de Pierre Aristouy.

FC Nantes-FC Lorient : Gagner pour confirmer la nouvelle dynamique !

Quinzième et premier non relégable avant la sixième journée, le FC Nantes veut définitivement se rassurer contre le FC Lorient. Après un premier succès sur la pelouse de Clermont (0-1) la semaine passée, les hommes de Pierre Aristouy ont l'occasion de gagner un second match consécutif. Ce serait le premier de la saison au stade de la Beaujoire.

Les Merlus se présenteront peu avant 17 heures sur la pelouse nantaise. Les protégés de Régis Le Bris ont également besoin de points pour s'éloigner de la zone rouge. Ils sont actuellement douzièmes avec 6 points, et possèdent une avance de 4 unités sur le barragiste lyonnais. Mais vous l'aurez compris, une défaite combinée à une victoire de l'OL pourrait totalement redistribuer les cartes à l'issue de cette sixième journée.

Alban Lafont trop juste, Ignatius Ganago et Marquinhos absents

Face au FC Lorient, le FC Nantes va s'aligner en 4231 d'après L'Équipe. Rémy Descamps garde toujours la cage car Alban Lafont est jugé trop juste. Sinon, la défense sera la même que celle affichée contre le Clermont Foot. La charnière centrale Cömert-Castelletto sera accompagnée d'un duo : Ronaël Pierre-Gabriel sur le flanc droit, Quentin Merlin sur le flanc gauche. Cette équipe avait permis au FCN de tenir la cage de Rémy Descamps inviolée pour la première fois.

Dans l'entrejeu, Douglas Augusto sera logiquement positionné en numéro 6 en compagnie de Pedro Chirivella. Le duo fonctionne bien depuis le début de la saison, les deux joueurs ayant évoqué leur très bonne entente en conférence de presse d'avant-match. Devant eux, se forme un trio plus offensif avec Florent Mollet, Moses Simon et Kader Bamba. Ce dernier devrait obtenir du temps de jeu au détriment de Marquinhos. Privé d'Ignatius Ganago sur le front de l'attaque, Pierre Aristouy misera sur l'inévitable Mostafa Mohamed, remplaçant contre Clermont.

La compo du FC Nantes contre Lorient :

Gardien : R. Descamps

Défenseurs : Q. Merlin, E. Cömert, J-C Castelletto, R. Pierre-Gabriel

Milieux : M. Simon, D. Augusto, F. Mollet, P. Chirivella, K. Bamba

Attaquant : M. Mohamed