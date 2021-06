PSG Mercato : Achraf Hakimi, Leonardo réalise un coup de génie

Publié par JEAN-LUC D le 23 juin 2021 à 21:41

Achraf Hakimi va devenir un nouveau joueur du PSG. Leonardo, le directeur sportif du club de la capitale, se rapproche de son gros coup de l’été avec son homologue de l’Inter Milan.

Mercato PSG : Achraf Hakimi est à un pas du Paris SG

Après Georginio Wijnaldum et en attendant Gianluigi Donnarumma et Sergio Ramos, le Paris Saint-Germain s’active pour mettre la main sur un latéral droit capable de hausser le niveau dans les phases offensives en Ligue des Champions. Formé au Real Madrid et considéré comme l’un des meilleurs à son poste en Europe, Achraf Hakimi est le grand favori du PSG pour le poste. D’après des informations en provenance d’Italie, le directeur sportif parisien se rapproche inéluctablement du but dans ce dossier.

En effet, d’après les dernières révélations du spécialiste italien du mercato Gianluca Di Marzio, Leonardo est tout proche d’un accord avec l’Inter Milan pour le transfert de l’international marocain. Après d’intenses discussions, les deux clubs s’apprêtent à boucler l’affaire pour un montant de 70 millions d’euros, bonus inclus. Malgré un contrat courant jusqu’en 2025, Hakimi devrait ainsi passer sous pavillon parisien dans les prochains jours. Le défenseur de 23 ans ayant déjà dit « oui » au Paris SG.

Accord entre le PSG et Achraf Hakimi

La Gazzetta dello Sport confirme l’information de Gianluca Di Marzio. Un an seulement après son arrivée en provenance du Real Madrid, Hakimi va quitter les rangs de l’Inter Milan pour rejoindre le Paris SG. Poussé par sa compagne, qui souhaite s’installer à Paris pour relancer sa carrière d’actrice, le natif de Madrid a donné son accord à Leonardo sur la base d’un bail de cinq ans et un salaire de 7 à 8 millions d’euros par saison. Il ne reste donc plus que quelques détails à régler avant l’officialisation de cette bonne nouvelle.

« Achraf Hakimi est à un pas du PSG ! Opération à 70M€ comme déjà annoncé. Salaire de 7-8 M€ pour le joueur à Paris. Ce n’est qu’une question de jours. Il ne reste que des détails à régler sur les bonus », explique le quotidien transalpin. Une arrivée qui confirme aussi les propos de Nasser Al-Khelaïfi, le président parisien, qui avait annoncé un mercato plus actif cet été que les précédents.