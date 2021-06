LOSC Mercato : Galtier en route pour Nice ? Létang met son véto !

Publié par Timothée Jean le 24 juin 2021 à 00:16

Après avoir décidé de quitter le LOSC, Christophe Galtier est fortement pressenti pour rejoindre l’OGC Nice cet été. Mais Olivier Létang ne compte pas laisser filer son entraineur aussi facilement.

LOSC Mercato : Létang toujours catégorique pour Galtier

Depuis quelques jours, l’avenir de Christophe Galtier anime le mercato du LOSC. Auréolé du titre du Champion de France, l’entraineur français a décidé de quitter du club lillois cet été. Alors que son contrat avec le LOSC expire en juin 2022, Christophe Galtier a demandé à sa direction un bon de sortie afin de relever un nouveau défi ailleurs. Sauf retournement de situation, l'ancien coach de l'ASSE devrait prendre les commandes du banc de l'OGC Nice, avec qui il aurait un accord.

Cependant, un drôle climat entoure l’avenir du technicien de 54 ans, d’autant plus que la direction du LOSC compte défendre jusqu’au bout ses intérêts dans ce dossier. Interrogé sur la possibilité de voir Christophe Galtier rejoindre l’OGC Nice dans les prochains jours, Olivier Létang s’est montré très catégorique sur le sujet.

« On n'a pas d'accord avec Nice. Les discussions avancent très, très peu. Comme je le dis à chaque fois, on a un entraîneur, Christophe, qui est sous contrat avec nous. Les contrats existent et sont faits pour être respectés. Et comme les discussions n'avancent pas entre Nice et le LOSC... On est un club qui doit être respecté. Un club fort. On ne vient pas s'essuyer les pieds sur le LOSC comme ça », a déclaré le président lillois au micro de BFM Lille.

Nice devra payer le prix fort

Ces derniers jours, un accord entre le LOSC et l’OGC Nice pour Christophe Galtier était évoqué entre 2 et 3 millions d’euros. Mais cette hypothèse n’est pas du tout à l’ordre du jour. La direction du LOSC ne transige pas sur la dernière année de contrat de son entraineur et campe toujours sur sa position. Les dirigeants niçois devront donc payer le prix fort pour s’attacher les services de l’ancien Stéphanois. Les Dogues exigeraient un montant de 10 millions d'euros pour le laisser filer. Les négociations entre les deux écuries se poursuivent.