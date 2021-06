ASSE Mercato : Une vente surprenante bientôt finalisée ?

Publié par JEAN-LUC D le 23 juin 2021 à 16:32

Pour renforcer son effectif cet été, l’ ASSE va devoir vendre avant d’acheter. Claude Puel pourrait ainsi voir s’en aller l’un de ses hommes forts de la saison dernière.

La Turquie veut faire son marché à l’ ASSE

En quête de liquidités pour financer son mercato, l’ ASSE pourrait bien être obligée de laisser filer certains de ses joueurs qui disposent d’une bonne cote sur le marché. À un an de la fin de son contrat, Wahbi Khazri est ainsi annoncé sur le départ de l'AS Saint-Étienne lors de ce mercato estival. À 30 ans, l’international tunisien est d’autant plus concerné que la direction des Verts souhaite se séparer de quelques gros salaires.

Selon plusieurs sources étrangères, le club turc de Basaksehir est intéressé par l’ancien attaquant de Sunderland et serait prêt à payer les 4 millions d’euros nécessaires pour son transfert. Après la Ligue 1 et la Premier League, Khazri pourrait donc découvrir la SuperLig la saison prochaine. Mais ce n’est pas tout, puisqu’un autre joueur de l’ ASSE est également placé dans le viseur d’un club turc.

Mercato ASSE : Une offre pour Miguel Trauco ?

« Des discussions pour prolonger ? Non. C'est un sujet que nous n'avons pas encore abordé avec le club. Il me reste encore un an. J'espère aller au bout de mon contrat. On verra. Pour l'instant, je suis dans l'attente. Cela ne dépend pas de moi. » Arrivé en 2019 en provenance de Flamengo contre un chèque de 1 million d’euros, Miguel Trauco s’est rapidement imposé au sein de l’effectif de l’AS Saint-Étienne. Mais il ne lui reste plus qu’un an de contrat, et le latéral gauche péruvien ne sait pas de quoi sera fait son avenir. Mais une source turque assure que le protégé de Claude Puel pourrait finalement faire ses adieux à l' ASSE durant ce mercato estival pour rejoindre la SuperLig.

En effet, le journaliste Salim Manav, qui collabore notamment avec Ajansspor et Radyospor, révèle que Miguel Trauco a reçu une offre de Trabzonspor et se dirige donc vers un départ de Saint-Étienne. Estimé à 1,8 million d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, l’international péruvien pourrait rapporter entre 3 et 5 millions d’euros à l’AS Saint-Étienne. Le natif de Tarapoto ne disposant plus que d’une année de contrat.